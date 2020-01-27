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貼牆靠近水面！大蜘蛛伸「尖牙+長腳」捕食2倍大金魚　他約會目睹傻眼

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記者曾羿翔／綜合報導

南非一名33歲導遊傑洛米（Jérémy Schalkwijk）日前在約會途中，帶著對象亞西娜（Athina Yalias）一同到了一個池塘旁邊，原本是想欣賞自己所養的寵物魚，但卻意外地目睹自然界的殘忍場景；一隻蜘蛛竟然從池塘牆壁邊緣小心翼翼的接近水面，隨後用尖牙和前腳，快速的將水中的金魚抓起並拖上岸，讓他跟女伴當場傻眼。

根據《太陽報》報導，傑洛米日前在跟亞西納進行第二次約會的時候，為了要展示自己所養的寵物魚，他將女伴帶到池塘邊時，卻意外發現有一隻體型算是大型的蜘蛛，正沿著池塘邊的牆壁向下爬，並慢慢接近水面。

隨後，蜘蛛用自己的尖牙根長腳，迅速地抓住一隻體重應該比牠「大上兩倍」的金魚，將其拖離水中並開始享用。傑洛米被這樣的場景震驚到了，但他還是把這個不常見的景象拍下，他還說，以前從沒有遇過這樣的狀況，他知道蜘蛛會捕食魚，但應該都是小魚，從來不知道牠會捕捉這麼大的獵物。

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