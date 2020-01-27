攝影師費力讓「猴子玩自拍」　照片爆紅卻讓他慘吃官司

▲攝影師費力讓猴子自拍，照片爆紅也讓他慘吃官司。（圖／翻攝自維基百科）

記者趙蔡州／綜合報導

英國攝影師斯萊特（David Slater）2011年在印尼蘇拉威西島拍照時，成功讓一隻黑冠獼猴拿走他設定好的相機，猴子更剛好把鏡頭對準自己的臉按下快門，因此讓他創造了一系列的猴子自拍照，出版一本以自拍照為封面的書，使該照片立刻在全球引起熱烈討論，不料照片爆紅後卻讓他陷入著作權官司。

事件起因於斯萊特2011年到印尼蘇拉威西島拍攝猴子的生態，某天他遇見一群黑冠獼猴後，突然想拍攝猴子臉部的特寫，就把相機使用三腳架固定、設定廣角與自動對焦，接著故意遠離相機讓獼猴靠近，結果真的有一隻大膽的母猴靠近相機，還用手指把玩相機並連續按下快門，讓他成功獲得了猴子自拍照。

斯萊特幾個月後使用了「猴子自拍照」當封面出書，使照片瞬間在全球各地引發廣大討論，不料照片很快的被上傳至維基共享資源，也被Techdirt依公領域授權模式使用，氣得他立刻要求Wikimedia與Techdirt移除照片，但要求卻被2個網站拒絕，原因是按快門的是猴子而不是他，猴子並無著作權可言。

▲「猴子自拍照」至今都還能在維基百科圖庫找到。（圖／翻攝自維基百科）

斯萊特指責維基百科影響他的收入，「我是照片擁有者，不能因為是猴子按下快門，就說著作權是猴子的」，甚至一度考慮到法院提告，不料美國著作權局（US Copyright Office）後來表態，著作權不能歸屬於「非人類作者」，加上照片也不是他按下快門拍的，所以猴子自拍照沒有著作權，他也因此無法提告求償。

悲慘的是斯萊特曾經拿照片當封面出版一本著作，結果引來動保團體「善待動物組織」（PETA）提出侵權訴訟。善待動物組織指稱，由於黑冠獼猴是照片的主角，所以該猴子應該也可以享有著作的版權及收益，建議應該由他們負責管理這些版權的收益，使這一份收益可以讓所有猴子受惠。

美國法院的法官認為，他們討論了猴子是否可以提告人類，如同公司和公司之間因為版權紛爭，互相提告侵權受損害要求賠償等，他們的結論是猴子及所有動物在版權法下缺乏法定地位，所以版權保障的法律不適用於動物，而判處斯萊特勝訴。不過斯萊特為避免爭議，同意捐出照片25%收益，用於保護猴子的棲息地。