發現日冕驚人數據…助揭太陽風謎團　NASA探測器飛掠太陽

▲「帕克太陽探測器」為最接近太陽的人造物體。(圖／翻攝自NASA官網)



記者王致凱／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）的帕克太陽探測器，先前以前所未有的最近距離飛掠太陽，並且傳回有關太陽外圍高溫大氣「日冕」的驚人數據。科學家表示，數據有助於人類深入了解太陽風與電磁風暴（electromagnetic storms ），後者有可能破壞電網，導致全球陷入癱瘓。

法新社報導，前年8月才剛發射升空的帕克太陽探測器（Parker Solar Probe），其大小相當於一輛汽車，未來7年內將以不同距離與軌道多次飛掠太陽表面，距離太陽表面距離約為600萬公里。

科學家指出，日冕本身就是太陽的一大謎團，一般而言，科學家預期恆星熱能會逐漸向外冷卻，因此日冕應該會相對低溫，但實際上它的溫度可高達100萬度，比攝氏6000度的太陽表面還熱上許多。

法國國家科學研究中心（CNRS）科學家路伊拉德（Alexis Rouillard）表示，「日冕找到了一種提高溫度的方式，而我們正在研究其中的物理過程。」這項研究的初步結果去年底發表在《自然》（Nature）期刊上。

密西根大學氣候、太空科學與工程學教授卡斯珀（Justin Kasper）表示，近距離觀察日冕的變化，另人們感到相當震驚。密西根大學一份摘要指出，科學家原先認為太陽磁場震盪可能是導致日冕升溫的原因，但他們卻發現更強大的「流氓」（rogue）磁波，其強度足以改變磁場方向，這可能是日冕的能量源頭。

另外，科學家還驚訝地發現，太陽風正加速吹拂。科學家已知，太陽磁場會以與太陽自轉相同方向拉扯太陽風，因此研究團隊原本預期，太陽風在外圍效力會減弱。

卡斯珀說，另團隊感到驚訝的是，當探測器靠近太陽時偵測到龐大的旋轉粒子流，比預測大約10到20倍。他說，「我們對太陽和太陽風還缺乏一些基本認知。」

卡斯珀說，對太陽風的研究至關重要，因為如果人類希望能預測日冕拋射物質是否撞擊地球，或是太空人朝向月球或火星飛行時，都需要「太空天氣預報」（Space weather forecasting）。

加州大學柏克萊分校物理學教授巴爾（Stuart Bale）表示，隨著現代社會越來越依賴技術，太陽風產生的巨大干擾就變得越來越嚴重，如果人們可以預測「太空天氣」，就可以提前關閉或隔離部分電網，或是關閉可能受衝擊的衛星系統。