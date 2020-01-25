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不實謠言！網傳武漢肺炎病毒定名為SARI　衛福部嚴正澄清

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▲▼「武漢肺炎」散播錯誤訊息罰金300萬！轉傳謠言將觸法。（圖／翻攝自衛生福利部臉書）

▲「武漢肺炎」散播錯誤訊息罰金300萬！轉傳謠言將觸法。（圖／翻攝自衛生福利部臉書）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情持續發展，國內也出現很多相關謠言，近期有民眾於社群網站發佈內容指稱「正式定名為SARI了-確定是SARS的進化病毒……」，中央流行疫情指揮中心今（25）日嚴正澄清，「SARI」（severe acute respiratory infection）為全世界已使用許久的名詞，非特定指新型冠狀病毒，請民眾不要再轉傳來源不明或者未經證實的資訊，以免因為散播謠言挨罰。

世界衛生組織日前已公布，武漢肺炎致病病毒命名為「2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）」；我國則把「嚴重特殊傳染性肺炎」公告為第五類法定傳染病，以武漢肺炎為適用。然而進來卻有網友在臉書上發佈內容提及「正式定名為SARI了-確定是SARS的進化病毒……」、「"武漢肺炎保密報告"」等訊息，臉書名稱為「CHExx KAIxx」人轉載多件中國大陸地區疫情、影片訊息。

請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心嚴正澄清，「嚴重特殊傳染性肺炎」是新興傳染病，「SARI」（severe acute respiratory infection）為全世界已使用許久之名詞，定義上是指需住院的肺炎，可能由多種病原引起，非特定指新型冠狀病毒。提到潛伏期、傳染力、傳播途徑以及大陸地區疫情訊息等，皆屬未證實訊息，請民眾勿隨意散播、轉傳。

中央流行疫情指揮中心再次呼籲，本中心成立期間，流行疫情或防治措施等相關資訊都將由指揮中心統一對外公布。民眾接獲來源不明或未經證實之疫情資訊，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯傳染病防治法第63條，或社會秩序維護法第63條第1項第5款規定。

若想查證傳染病相關訊息，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢，或參閱疾病管制署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw/)。

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