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大亨堂主「搶金錢豹名花」還原！槍手卡彈竟不逃　繞圈撂人死在賓士上

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圖、文／鏡週刊

柳東坡命案發生過程並非一擊而中，槍手首次發難，在車門外射擊卻不慎卡彈，柳幸運逃離槍口，一般人死裡逃生，總是有多遠、跑多遠，哪知道柳東坡在附近繞圈子，還不斷打電話回公司「撂人」，期間致電某個熟稔的偵查隊長討救兵，但援軍未到，卻再度被槍手盯上，趁他停在路邊等紅燈時，靠過去將這個年輕的娛樂大亨擊斃在駕駛座上。

2004年10月，台中娛樂界大亨柳東坡在街頭遭槍手狙殺，死於賓士車內。

根據事後槍手的供詞，他們在當天上午10點多柳東坡出門時，就已經盯上，一路尾隨跟監，尋找適當狙擊時機，下午2點多，柳東坡駕著他的賓士車，到台中市北區漢口路靠近崇德路一家高檔的男士服飾店訪友兼採購衣物，槍手就埋伏在對街。

傍晚4點左右，柳東坡走出店外，一個戴著全罩式安全帽，身穿雨衣的男子，越過崇德路，跑步靠近他的車子，柳趕緊鎖上車門，而男子竟然掏出手槍射擊，幸好卡彈，柳東坡連忙倒車，加速沿漢口路逃逸。

前竹聯幫青堂堂主吳承暾逛夜市時，遭槍擊下體，睪丸破裂。

刑事小隊長李松強說：「這個阿坡也是個性倔強，他並沒有逃回公司，一般人肯定有多遠跑多遠，他竟然繞一圈，還想找出對他開槍射擊的人，沿途不斷打手機，有打給他太太、公司幹部，其中一通是打給某個偵查隊長，說有人跟他，要殺他！該隊長正在開會，連忙叮囑他報案，請線上警網攔截圍捕，但他沒有報，很可能在調兵遣將，叫小弟趕赴現場與他會合」。

柳東坡遭槍擊後，賓士車一路滑到對街，撞上廣告看板。（東森新聞提供）

當他沿漢口路、綏遠路，轉永興街，再轉到太原路、崇德路，距離他第一次被狙擊、卡彈地點不到500公尺，他又被盯上了！這回，歹徒從一人變成兩人，騎機車雙載，就趁他停車在路口等紅燈時，毫無懸念的對著車內的他連開好幾槍。其中兩發，分別擊中腿部、一發則自他的右肩射入，深及心臟、肝臟，柳東坡當場斃命。

警方在死者柳東坡車上發現50萬元現金，研判歹徒非劫財殺人。（東森新聞提供）

警方調閱路口監視器，查出兇手分頭逃逸，槍手殺了柳東坡之後，轉身沿進化北路280巷35弄逃逸，再右轉崇德路一段503巷，穿越永興街後，將行兇時穿的口罩、雨衣、安全帽丟棄巷內空地，搭計程車逃走，另一名騎機車的共犯，則在同伴接應下，自太原路右轉崇德路，往進化路方向逃竄，很快兩人都消失無蹤。


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