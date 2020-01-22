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6歲男童長出毛尾巴...村民跪拜「猴神轉世」！爸媽卻把他藏起來

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▲▼男童,跌倒。（圖／pixabay）

▲6歲男童庫馬爾因長出尾巴狀毛髮，被村民捧為「轉世的猴神」。（圖／pixabay，為示意圖。）

記者曾羿翔／綜合報導

印度新德里6歲男童庫馬爾（Shivam Kumar）被村民拜為「轉世的猴神」，因為他的背部長出了「尾巴狀的毛髮」。村民們為了能夠得到Shivam Kumar的庇佑，還贈予大量的巧克力與零食。當地一名醫生建議男童爸媽，可把尾巴狀毛髮剃掉，但卻被拒絕，因為爸媽認為這樣會帶來厄運。

綜合外媒報導，庫馬爾長出尾巴狀毛髮的消息傳開後，許多住在附近的民眾都跑來朝聖，更帶來鮮花供奉，因為他們都認為庫馬爾就是猴神哈努曼（Hanuman）所轉世。

村民與附近民眾就這樣拜訪了整整一年的時間，讓庫馬爾的爸媽覺得相當困擾，決定找當地的宗教領袖幫忙，要這些民眾別再繼續敬拜他們的兒子為猴神。據了解，領袖事後答應了，認為這樣的敬拜行為會對庫馬爾往後的生活與心理產生很大的影響。

報導更指出，現在還是會有人突然來朝聖，但庫馬爾的爸媽會說「兒子不在家」來打發。有醫師則建議可以把背部增生的毛髮剃掉，庫馬爾的爸媽拒絕了此事，現年30歲的媽媽里納（Reena）表示，拒絕剃光是因為「剃掉將給我們的家庭帶來厄運。」

里納還說，兒子很健康，他們拒絕接受任何的治療，不打算改變這個「上天的恩賜」。庫馬爾的奶奶則覺得孫子真的很像猴子，因為「庫馬爾的行為舉止就像猴子一樣頑皮，笑起來像小猴子還會跳來跳去」。

哈努曼是印度史詩《羅摩衍那》中的猴神，擁有4張臉與8隻手，傳說與羅剎惡魔羅波那大戰，解救了阿逾陀國王子羅摩之妻悉多。

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