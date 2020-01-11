快訊／嘉義女孩王美惠當選立委　爆哭感謝鄉親：選我絕對沒錯

▲嘉義市立委民進黨候選人王美惠自行宣布當選。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者路皓惟／綜合報導

2020年第10屆立法委員選舉，嘉義市選區民進黨籍立委候選人王美惠得票超過6萬，在今日晚間6點40分於競選總部自行宣布當選，王美惠現身競總感謝鄉親，在發表勝選感言一度爆哭哽咽，她稱自己是，「一個平凡的嘉義女孩」，她說選我絕對沒有錯，未來大家不分你我，不分政黨，一切為嘉義市發展。

嘉義市選舉區，範圍為嘉義市全境，選舉人數近21萬人。自下午4點開票後，王美惠票數就取得領先，但差距不大，領先國民黨傅大偉約都在300票左右，於5時30分左右，王美惠得票數率先破1萬，逐漸拉開領先差距；隨後到5時45分左右，王美惠票數突破3萬票，領先票數來到1萬多票。

隨著開票進入尾聲階段，領先差距也越拉越大，晚間6點已經勝過國民黨傅大偉近1萬7千票，接著於6點40分已經突破5萬4千票，王美惠在競總自行宣布當選。

現場支持者不斷大喊「凍蒜！凍蒜！凍蒜！」讓王美惠流下開心的淚水，多次向選民鞠躬致意，而她在講勝選感言時更是激動爆哭，她說：「感謝嘉義鄉親給我機會，我是嘉義女孩，我在嘉義服務了快20年，從未忘記鄉親的支持和鼓勵，每一天我都把嘉義市民的事，當成我自己的事。」

「我是一個平凡的嘉義女孩，拿到嘉義唯一一席立委，對我來說責任更重大，不過我會做得很開心，我想要跟鄉親說，選我絕對沒錯，我會為積極為嘉義打拼。」王美惠說，「雖然我當選了，但無論是支持我，或是不支持我的鄉親，都是我最愛的嘉義鄉親，在這跟大家再說聲謝謝。」

王美惠表示，當我決定參選時，我就在想如何讓嘉義更好更不同，我是嘉義市栽培出來的鄉親，上任之後，幾項最重要的政見會盡快去做，不會辜負大家的期望，感謝鄉親一路支持鼓勵，你們的力量，就是我的力量，讓我更有力氣去打拼。

王美惠也說，「未來無論如何，我們都是嘉義人，對手候選人也都是自己人，共同為了嘉義來建設，所以意見我都會聆聽和接受，因為今天不分你我，不分政黨，一切為嘉義市發展。」

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