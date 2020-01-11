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台灣人海外旅遊救助「去年數量6345件」！產險業提醒：投保旅平險可轉嫁急難風險

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▲旅行，旅遊，出國，出門，旅平險，逛街。（圖／pixabay，示意圖）

▲台灣人愛旅遊，民眾投保旅遊平安險時也要注意保障範圍。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

台灣民眾愛旅遊，資料顯示，2019年海外急難救助事件數量高達6345件，因此更要留意旅行保險的規劃。產險業者建議，購買旅遊平安險或旅遊綜合險時，要留意是否加保「旅遊不便險」及「海外突發疾病醫療保險」，才享有完整保障；也可上網規劃，透過「3步驟」試算、要保、繳費，於出發前1小時進行線上投保。

根據交通部觀光局公布2019年台灣出國人次統計，總人數突破1500萬人；另根據外交部領事事務局數據顯示，2019年國人海外急難救助事件數量達6345件。隨著旅遊型態的改變，台灣民眾出遊前除了規劃行程、訂房訂票，也會作旅行保險規劃，投保率約90%，「但旅平險不是有保就好。」

旺旺友聯產險認為，事前的旅遊保險規劃不容小覷，建議民眾留意是否加保「旅遊不便險」及「海外突發疾病醫療保險」，獲得完整的保障內容；也可以上網查詢各種旅遊保險組合，找出適合自己的旅平險方案。

以旺旺友聯「易旺保」網站為例，民眾可在出發前1小時於線上投保，透過網路就能方便操作，並可透過「3步驟」試算、要保、繳費即可快速完成投保。除了考慮一般旅平險外，也可以選擇「旅遊不便險」及「海外突發疾病醫療保險」等項目。

旺旺友聯產險表示，「易旺保」提供的海外旅遊商品，不必額外加購皆享有海外緊急救援服務，可提供電話醫療諮詢、推薦醫療服務機構、安排入院許可等醫療協助。

此外，也可選擇「海外豪華型」商品，保障項目包括班機延誤、旅程取消、行李遺失等旅遊不便險相關保障，還有海外突發疾病醫療保險，確保旅客在高醫療費用的國家也不必擔心就醫無力負擔的情況發生。

而在旅遊協助的部份，旺旺友聯產險指出，也有行李、護照遺失的協尋，以及保戶有緊急訊息或文件需要傳送予親友時的協助等服務，提供民眾全方面的保障。

 
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