開宮廟招攬「8+9」暴力討債　台東警拘捕首腦主要幹部等11人

▲ 台東警方破獲暴力討債集團，圖為與被害人有債務糾紛即撒冥紙恐嚇。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣警察局破獲暴力討債集團，該集團首腦張姓男子創立顯靈堂並作為不良聚合據點，召募青少年以陣頭、家將為由，旗下分轎班及將班，與被害人有債務糾紛或不如己意，即率幫眾以棍棒相向，亮槍恐嚇、砍殺被害人。經過數月蒐證埋伏，台東縣警察局刑事警察大隊、關山、成功分局與台東地方檢察署8日一舉破獲。

該集團以「1群人、1件事、1起拚、1定贏」為口號，與被害人有債務糾紛或不如己意，即率幫眾以棍棒相向，亮槍恐嚇、砍殺被害人，台東警分局報請台東地方檢察署林家瑜檢察官指揮，經過數月蒐證埋伏，會同台東縣警察局刑事警察大隊等單位，於1月8日清晨兵分多路同步在台東各處執行拘提、搜索，一舉破獲該暴力討債集團組織，拘捕集團首腦、主要幹部及成員11人，查扣印有顯靈堂字樣衣服、改造子彈、棍棒、電話SIM卡等證物。

▼ 警方查扣印有顯靈堂字樣衣服、改造子彈、棍棒、電話SIM卡等作案證物。（圖／記者楊鈞典翻攝）

警方調查，該集團張姓首腦，除每月向幹部及成員收取新臺幣1千元至4千元不等金額作為組合活動經費，並以暴力討債金額達330萬及250萬，不法所得抽成估計近百萬元。全案依違反組織犯罪防制條例及殺人未遂、槍砲等罪嫌移送台東地方檢察署偵辦，並報請台東地方法院羈押。

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