　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

微信通報內線消息！他狂買股票虧400萬　聊天記錄「收回」還是被罰錢

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼微信、微信支付 。（圖／CFP）

▲微信聊天記錄即使收回，還是被作為違法的證據 。示意圖，與本文無關。（圖／CFP，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

微信到底安不安全，其實一直備受外界質疑。福建證監局近日公佈的一則行政處罰決定書就披露，民眾發出的聊天記錄即使收回了，還是會被作為證據，但是通報並未說明監管部門是如何獲取微信的聊天記錄。

綜合陸媒報導，行政處罰決定書指出，上海山鋼實業集團有限公司董事長、法定代表人劉長江內線交易冠福控股股份有限公司，成交金額高達人民幣339.91萬元（約新台幣1460萬元）。雖然最後浮虧人民幣94萬元（約新台幣404萬元），但還是被責令依法處理非法持有的「冠福股份」股票，並處以人民幣60萬元（約新台幣260萬元）的罰款。

值得注意的是，在這宗內線交易案中，劉長江獲取內線消息的管道之一是微信，其中還包括一條「收回了」的訊息，但這些聊天記錄都被作為了證據。但是，通報未披露監管部門是如何獲取到相關各方的微信聊天記錄。

北京市盈科律師事務所臧小麗律師表示，聊天記錄被納入違法證據的範圍，這是證監會行政查處違法行為的一大進步。她表示，內線交易具有較強的隱蔽性，查處有難度。微信聊天記錄實際上是電子證據的一種，在司法實踐中，人民法院也開始認可微信聊天記錄，把這種證據作為合法、有效的證據形式。

浙江裕豐律師事務所厲健律師也指出，微信聊天記錄屬於電子數據，被納入認定證券內線交易的證據，既有法律依據，也符合當前通訊技術、社會交往方式發展的形勢，這一案例對資本市場具有重要的警示和教育意義。

▲▼微信。（圖／CFP）

►「IG討論爆款」～超殺新年禮物來了！

ET快訊
「5生肖」尾牙中獎率爆棚！詹惟中掛保證　升官、買彩券財神眷顧
買珍奶遇女神店員！他發現給錯吸管　折返店內結局超展開
相隔5km人潮大比拚！李佳芬輔選喊5萬人　蔡英文「爆場」照曝
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

微信通報內線消息！他狂買股票虧400萬　聊天記錄「收回」還是被罰錢

女兒離家上大學！母上網徵保姆「照顧女兒生活」：幫她洗衣煮飯

10歲兒和同學起爭執...氣炸離家出走！爸媽淡定睡覺：沒找到隔天還要上班

廣州地鐵塌陷1個月後找到遇難者　埋地下21公尺「一對父子仍失聯」

台港澳十大法治事件　反滲透法、惠台26條均上榜

武漢肺炎「擴大搜索範圍」　疾控中心主任：病例數還會增加

陸女疑染武漢肺炎「拒隔離」　堅持「住飯店顧女兒」港醫院擋不住

影／北京迎2020首雪　登景山賞「冬季限定」雪白紫禁城

伊朗中止核協議　陸外交部：美國極限施壓是緊張局勢的根源

攜「玩具槍」辦登機手續！泰籍男被控「無牌藏槍」...今獲保釋禁離港

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

台中浮誇丼飯！韓式炸雞堆超高 半隻烤雞鋪飯上竟然3百元有找

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

韓國瑜背心經、當菩薩面發誓　「不作威作福，只為民做牛做馬」

她開箱10款讓男生最心動髮型　夢幻長髮＋細肩平口衣辣翻網友

微信通報內線消息！他狂買股票虧400萬　聊天記錄「收回」還是被罰錢

女兒離家上大學！母上網徵保姆「照顧女兒生活」：幫她洗衣煮飯

10歲兒和同學起爭執...氣炸離家出走！爸媽淡定睡覺：沒找到隔天還要上班

廣州地鐵塌陷1個月後找到遇難者　埋地下21公尺「一對父子仍失聯」

台港澳十大法治事件　反滲透法、惠台26條均上榜

武漢肺炎「擴大搜索範圍」　疾控中心主任：病例數還會增加

陸女疑染武漢肺炎「拒隔離」　堅持「住飯店顧女兒」港醫院擋不住

影／北京迎2020首雪　登景山賞「冬季限定」雪白紫禁城

伊朗中止核協議　陸外交部：美國極限施壓是緊張局勢的根源

攜「玩具槍」辦登機手續！泰籍男被控「無牌藏槍」...今獲保釋禁離港

聽算命師一句話！彰化婦刮中「100萬頭獎」大驚：真的出運了

高恩逃亡路線曝光！公開搭新幹線去大阪　藏身超大樂器箱躲安檢

統一烘焙盃祭20萬獎金號召好手　學生得獎麵包可望上架小七圓夢

影／鍾明軒幫蔡英文催票：不想要讓人家決定未來就要說話讓人聽到

莎娃揪喬帥援助澳洲大火　壞小子領軍ACE捐款

奧運女排資格賽／中華女排迎首戰　7日晚間7點對地主泰國

碧昂絲拒喝金球獎高級酒！　自備破萬香檳「真實原因曝」網：有生意頭腦

微信通報內線消息！他狂買股票虧400萬　聊天記錄「收回」還是被罰錢

PG ONE爆「新歡激似李小璐」　女方曬合照嗆：我腿沒那麼粗

慧洋海運去年每股賺3.41元　換約租金漲幅將提升至12%營運看好

大陸熱門新聞

正妹兒童公園全裸！　攝影師猛拍上傳分享

9歲童爬窗等媽下班　下秒30F墜落慘死

蘇州仿古長廊「連聲巨響」崩塌　驚悚景象曝光

武漢肺炎初步鑑定出爐　排除SARS

56歲校長喉嚨痛...治療完嘴唇發紫身亡

10歲兒離家出走...爸媽找不到人就先睡了

搭電梯回家　年輕媽媽「27樓狂墜B1」

她遭車撞「左腿當場斷裂」　酒駕老師竟上吊亡

手機被沒收！高中生狠捅多刀刺死老師

偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶10歲妹「跳河雙亡」

2歲童腹痛狂吐綠水　醫驚：腸胃全穿孔了

女大生不會整理房間　媽請保母照顧

陸經濟學家：老百姓已基本不存錢

女兒離家上大學！母上網徵保姆

更多熱門

相關新聞

微信大頭貼換「賓拉登」　他遭判9個月

微信大頭貼換「賓拉登」　他遭判9個月

大陸一名31歲張姓男子近日搬到北京市的租屋處，並且在房內獨自使用通訊軟體微信，不過他因為一時興起，便將自己的大頭貼換成蓋達組織已故首領「賓拉登」的照片，還在某個群組中開玩笑說「跟我加入ISIS」。不久後，當地公安分局便依法傳喚張男到案，並且以涉嫌宣揚恐怖主義、極端主義罪，判處男子有期徒刑9個月、1000元人民幣罰款（約新台幣4300元）。

華裔美國人向外媒爆料　微信審查用戶政治言論...甚至刪除個人帳號　

華裔美國人向外媒爆料　微信審查用戶政治言論...甚至刪除個人帳號　

大聯大要公開收購　文曄控內線交易

大聯大要公開收購　文曄控內線交易

點讚竟然也會受騙！社群「10大詐騙手段」曝光

點讚竟然也會受騙！社群「10大詐騙手段」曝光

她喝下「白白粉濁」昏迷15hrs！醫曝：有2男DNA

她喝下「白白粉濁」昏迷15hrs！醫曝：有2男DNA

關鍵字：

微信福建證監局內線交易

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 金球獎 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

連續16天！麥當勞3大夯品通通買一送一

副連長令「槍交給我」！二兵不從　同梯看不下去海K他

蔡英文執政害負債！遊覽車運將吐苦水

新買賓利被撞　醫美CEO車主怒打人GG

男偶像吃飯「經紀人場外緊盯」　大前輩氣炸

散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票

蔡依林大膽掀裙「看我胯下」　阿信呆住：我ㄎㄧㄤ了！

警抓不到殺人魔　竟因鄉親太熱心害的

快訊／明道親哥陳屍山林　痛發聲明「非常震驚難過」

GOGORO直行撞藍寶堅尼人車倒地

明道拖11年閃兵「為了家計」　幫哥哥還債無底洞

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

影／蔡依林開腿自摸「把阿信撩到ㄎㄧㄤ」

他2年來只射出「透明液體」傻眼！醫：這麻煩了

更多

最夯影音

更多
韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！
蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面