微信通報內線消息！他狂買股票虧400萬　聊天記錄「收回」還是被罰錢

▲微信聊天記錄即使收回，還是被作為違法的證據 。示意圖，與本文無關。（圖／CFP，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

微信到底安不安全，其實一直備受外界質疑。福建證監局近日公佈的一則行政處罰決定書就披露，民眾發出的聊天記錄即使收回了，還是會被作為證據，但是通報並未說明監管部門是如何獲取微信的聊天記錄。

綜合陸媒報導，行政處罰決定書指出，上海山鋼實業集團有限公司董事長、法定代表人劉長江內線交易冠福控股股份有限公司，成交金額高達人民幣339.91萬元（約新台幣1460萬元）。雖然最後浮虧人民幣94萬元（約新台幣404萬元），但還是被責令依法處理非法持有的「冠福股份」股票，並處以人民幣60萬元（約新台幣260萬元）的罰款。

值得注意的是，在這宗內線交易案中，劉長江獲取內線消息的管道之一是微信，其中還包括一條「收回了」的訊息，但這些聊天記錄都被作為了證據。但是，通報未披露監管部門是如何獲取到相關各方的微信聊天記錄。

北京市盈科律師事務所臧小麗律師表示，聊天記錄被納入違法證據的範圍，這是證監會行政查處違法行為的一大進步。她表示，內線交易具有較強的隱蔽性，查處有難度。微信聊天記錄實際上是電子證據的一種，在司法實踐中，人民法院也開始認可微信聊天記錄，把這種證據作為合法、有效的證據形式。

浙江裕豐律師事務所厲健律師也指出，微信聊天記錄屬於電子數據，被納入認定證券內線交易的證據，既有法律依據，也符合當前通訊技術、社會交往方式發展的形勢，這一案例對資本市場具有重要的警示和教育意義。

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