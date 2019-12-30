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【英語多益通】回顧2019必知的3個單字

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▲▼英國支持與反對脫歐的民眾聚集議會外抗議。（圖／路透）

▲ 英國支持與反對脫歐的民眾聚集議會外抗議。（圖／路透）

文／羅伊伶 Janet Lo

轉眼間2020年就要來了，今年世界各國發生不少重大事件，在21世紀的第三個十年即將到來時，就讓我們來回顧2019年的幾件佔據各大新聞媒體版面的國際大事，，順便學習相關的多益單字吧！

英國脫歐：extension 延期

請繼續往下閱讀...

2019年3月29日原為英國正式脫離歐盟的日子，但由於英國國會一直無法對脫歐法案產生共識，歐盟勉強第一次同意延期。不過在展延後的脫歐草案協議仍不斷遭到國會駁回，也讓當時的首相梅伊（Theresa May）走投無路，向歐盟提出二次延期。沒想到直至期限的前三天，脫歐法案仍在英國國會陷入死胡同，新任首相強森（Boris Johnson）也被迫三度申請延期至明年，這場歹戲拖棚不知何時才會落幕。

The European Union has approved the U.K.’s request for a third Brexit extension until January 31, 2020.
（歐盟已同意英國第三度提出的脫歐延緩至2020年1月31日。）

extension一字為名詞，表「延長」之意，源自於動詞extend，除了時間的延長之外，也能用來描述實體空間、長度或抽象範圍的延伸與擴大。

實體空間的延伸

This table can extend to 230 centimeters to accommodate 8 to 10 guests.
（這張桌子可延展至230公分，能容納8到10位客人。）

抽象範圍的延伸

The bookstore has extended its services to running a coffee shop and online shopping.
（這間書店將服務範圍擴大至經營咖啡廳與線上購物。）

其名詞extension除了用於延伸之外，也因此字義衍伸出「分機號碼」的意思。

Dear hotel guests, please dial extension 0 to contact the front desk when you need our assistance.
（親愛的飯店貴賓，在您需要我們協助時，請直撥分機號碼0與櫃檯聯繫。）

日皇明仁退位：declining 衰退的

2019年4月30日，日本天皇明仁正式退位。日本實施憲政以來，明仁是兩百年內首度於在世時請求退位的天皇。由於明仁已高齡八十五歲，因健康狀況逐漸衰退，無法勝任天皇工作的緣由請求退位，在5月1日時由現任天皇德仁繼位。而今年已59歲的德仁其實是日本史上第二高齡的即位者，僅次於西元770年繼位的光仁天皇，當時60歲。

Emperor Akihito hinted that he wanted to stand down due to his old age and declining health three years before the abdication.
（明仁天皇早在退位前三年就已暗示，因年紀大與身體狀況逐漸衰退的關係，希望能夠退位。）

declining源自於動詞decline，為「衰退」之意，後面加上「-ing」便成了現在分詞表形容詞的用法，有「逐漸衰退」的意思，常用來形容身體狀況的衰退。其同義字為deteriorating，也是多益常考單字。而decline這個動詞除了衰退之外也可以用來描述數值的「下降」與「婉拒」邀約之意。

數值的下降

One of the reasons for the declining birthrate in our country is the low marriage rate.
（我國主要生育率下降的原因之一就是結婚率很低。）

婉拒、謝絕邀約

Sometimes declining the job offers that pay well but are not exactly suitable for you is the smarter choice.
（有時婉拒高薪但並不適合自己的工作邀約反而是較明智的抉擇。）

臉書個資危機：accountable 應負責任的

2019年7月，社群媒體巨頭臉書（Facebook）因對英國劍橋分析公司（Cambridge Analytica）違規洩漏8700萬名用戶的個資，遭到美國聯邦交易委員會（FTC）調查，不但被處以史上第二高的和解案罰款50億美元，還必須遵守特別為其打造的新版20年和解命令，未來Facebook推出的新產品與服務皆必須通過隱私審查，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）也必須受到特設的隱私委員會所牽制。

Facebook was fined 5 billion US dollars for violating consumer privacy and will be accountable for future privacy violations.
（臉書因侵犯用戶隱私被罰款50億美金，且必須對未來發生的隱私侵犯問題負責。）

accountable為形容詞，常與介係詞to和for結合，be accountable to someone可用來表示「對…（某人）負責」，而be accountable for something則是用來表示「為…（某事）負責」。

Our sales manager is only accountable to the general manager but not the CFO.
（我們的業務經理只對總經理負責而不是財務長。）

Politicians should be more accountable for their campaign promises.
（政治人物應對自己競選時的承諾負起更多責任。）

除與介係詞合併使用外，accountable也常與動詞hold併用，hold someone accountable可用來表示「讓…（某人）負責任」，也常以被動型態出現如someone is held accountable for something為「認為某人應對某事負責」之意。

Our team was disqualified because of John’s tardiness. I hold him accountable.
（我們隊的參賽資格都是因為John遲到而被取消了，我認為他應該負起責任。）

I’m fine with trying out new marketing plans, but you have to think about who will be held accountable for the potential failure.
（我可以嘗試新的行銷方案，但你必須想清楚是誰要來為可能的失敗負責。）

【多益模擬試題】

1. In a national health survey, cigarette smoking ­­­__________ Japanese adults declined from 36% in 1989 to 18% in 2018.

(A) within
(B) between
(C) among
(D) above

2. Getting mad at the employees that fall short is not a good way of holding them accountable, and may even __________ them.

(A) stimulate
(B) comprehend
(C) authorize
(D) demotivate

解析：

1. 正解為(C)。題意為「在一項國內的研究調查中，日本成年人中的抽菸比例從1989年的36%降至2018年的18%。」(A)為「在…的範圍內」，(B)為「在兩者之中」， (C)為「在…之間」， (D)為「在…之上」。雖然between與among中文都是指「在…之中」的意思，但between為兩個選項之中，among才是指在多於三個以上的群體之中，故(C)為正解。

2. 正解為(D)。題意為「對達不到要求的員工發脾氣並不是使他們負責的好方法，而且還可能會讓他們喪失鬥志。」選項(A)為「激勵」，(B)為「理解」，(C)為「授權」，(D)為「使…失去動力」，故僅(D)符合句意為正解。

延伸閱讀》新人王成中職秘書長 馮勝賢苦練英語促進棒壇國際交流

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