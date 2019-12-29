韓國瑜台中大造勢　天氣濕冷、地面泥濘...「50萬」目標有難度

▲韓國瑜造勢會場碰上濕冷天氣。（圖／地方中心攝，下同）

地方中心／台中報導

國民黨總統候選人韓國瑜29日在台中市市政路、黎明路空地舉辦「國政領航、台灣富強」造勢晚會，但天空不作美，一大早就是濕冷天氣，地面泥濘不堪，不但國瑜夜市生意慘淡，號稱擺有10萬張椅子的民眾區也是零零落落，不過，實際計算，頂多擺4萬張，至於下午實際出席人數，考驗韓粉的忠誠度。

▲不少韓粉老早就拿物品佔位置。

韓國瑜造勢晚會地點位在市政路、黎明路、馬龍潭路、龍富路五段之間的草地，面積大約6公頃，另外一塊較小的2公頃場地，作為國瑜夜市用，設有250個攤位，活動從下午6點開始到10點，包括台中市長盧秀燕等中部7縣市長及立委候選人都輪番上台致詞，3點至5點則是轉播辯論會。

▲部份韓粉一大早就佔好位置。

但天公不作美，台中一大早就開始下雨，雨勢雖不大但不停歇，造成地面積水，泥濘不堪，國瑜夜市部份攤位因為少人走進來而撤走，沒撤走的也是生意慘淡，業者只能無奈搖搖頭，「沒辦法，就下雨啊」，租金都繳了，也不能退錢。

▲因為路面泥濘，嚴重影響夜市生意。

主辦單位在主場區號稱要擺上10萬張椅子，但從現場粗估，橫排、直排大約各2百張椅子計算，也只有4萬張，全坐滿也只有4萬人，雖然兩旁還有空地，但怎麼算都不可能會有50萬人。

台中市數學補教名師吳明隆表示，一般計算人潮的方法，就是1平方公尺可以站得下3人，6公頃就是6萬平方公尺，也才容納18萬人，如果再扣掉舞台區、貴賓區等，可容納人數更少，他不解這50萬人是怎麼算出來的，不過，該地點車流量相當大，路過的人比個讚、觀望一下都算進去的話，若是50萬人次，倒是有可能。

▲媒體區現場一景。

不管天氣如何影響出席人數，還是有不少鋼鐵韓粉老早就用礦泉水、石頭等物品佔好位置，大家邊吃午餐、邊聊天，濕冷天氣根本澆不熄他們的熱情。

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