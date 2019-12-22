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冬至8大開運法！命理師掛保證　想「脫單、轉運」這樣做最靈驗

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▲冬至到吃湯圓人團圓，吃對方法健康沒煩惱。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲冬至吃湯圓人團圓。（圖／大林慈濟醫院提供）

記者王麗琴／綜合報導

今（22）天是一年一度的的冬至，你吃湯圓了沒？老一輩的人認為吃過冬至湯圓即代表「長一歲」囉，而民俗說法吃湯圓不可吃單數，要吃雙數「成雙成對」以求圓滿吉利。由於冬至是一年中白天最短、夜晚最長的一天，因此古人認為冬至這天是「陰極之至，陽氣始生」，在這陰陽交替之際，是最適合開運、轉運了，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙，即特別教民眾「冬至開運8招」。

命理專家楊登嵙接受三立訪問時特別教導民眾8招冬至開運法，特別是2020年犯太歲的生肖，鼠（本命值太歲）、馬（沖太歲）、羊（害太歲）、兔（刑太歲）、雞（破太歲），別忘了要利用冬至幫自己轉轉運！

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冬至8大開運法：

1.吃湯圓圓滿如意

楊登嵙指出，冬至要轉運，首要就是吃湯圓，湯圓有團圓、圓滿之意，可以讓新的一年更加圓滿如意。而冬至吃湯圓，紅、白湯圓至少要各吃1顆，因為紅湯圓代表金，可招桃花、招人緣；白湯圓代表銀，可招財、旺事業。

2.吃餛飩增智慧

飩餛是代表天地交運，陰陽交替混沌不明之際，各種壞運氣都可以順利換運，迎接各種嶄新能量。而對於不愛讀書、學業不佳的學子們，可以在冬至當天吃一碗餛飩，代表「混沌初開」，增長智慧。

▲▼菜市仔嬤左營餛飩。（圖／高雄美食地圖）

▲「餛飩」一詞和「混沌」諧音。（圖／高雄美食地圖）

3.吃水餃旺財

水餃形如元寶，吃水餃寓意財源廣進。

4.吃豬腳麵線延壽、除晦氣

今（2019）年沖犯太歲生肖是屬蛇和豬，由於民間俗習認為，犯太歲年會沖父母的福份，所以可以在冬至這天買碗豬腳麵線給父母及自己吃以轉運，楊登嵙說，這是為人子女盡孝道之外，也是為父母延壽、除晦氣。而2020年犯太歲的生肖鼠、馬、羊、兔、雞，也可以吃一碗豬腳面線轉運。

5.進補好運氣

俗話說「冬至進補，春天打虎」，冬至是一個特殊節氣，在傳統中醫理論，冬至是自然界陰陽更替的特殊日子，身體會消耗掉比平常更多的熱量，因此冬至適合進補，以養精蓄銳，補充元氣，不再無精打采，好運氣自然跟著來。

花蓮門諾醫院家醫科表示，慢性病患者及體質較燥熱者，冬天進補適量即可，否則不小心反增加疾病的嚴重性，越補越傷身。（圖／花蓮門諾醫院提供）

▲冬至除了是氣候上寒暑交替，更是人體在養生上陰陽氣血很重要的轉變點，所以傳統習俗中，民眾會趁冬至到來時，吃湯圓應景，也會趁此進補。（圖／花蓮門諾醫院提供）

6.買新鞋、新衣和諧順暢

冬至又可稱為敬老節，為人子女們不妨趁這一天帶父母親出外走走。在這天送公婆一雙新鞋或新衣，也有助於改善婆媳間的關係，家庭和諧，運勢順暢。

7.拜祖先求興旺

在古代，冬至是一個隆重的日子，周朝就有利用「冬至」日郊祀祭天，因為冬至後白日漸長，陽氣勃發，所以是祭天的最佳時節。擺湯圓在神桌上祭祀祖先，能祈求保佑後代子孫興旺。

8.拜月老求姻緣

冬至節吃湯圓也有團圓之意，楊登嵙指出，「圓」亦為「緣」，他建議單身男女，去拜月老廟時記得要備妥5色絲線（綠、紅、白、黑、黃色），和湯圓（求緣分來到、圓滿）、糖果（甜月老的嘴）、鮮花（與對象盡快開花結果）、紅棗（祈求姻緣早點完成）、桂圓（圓滿順利）等供品，利用冬至到月老廟祈求緣份。

向月老祈求時一定要記得告訴月老自己的姓名、地址、農曆出生年月日，以及理想對象條件，資料越詳細越好，這樣月老才更容易幫你物色適合的對象。拜完後五色繩纏要記得戴在手腕上，平常帶在身上或放入錢包內，可以增進喜氣，招來緣份。若是覓得了好對象，記得日後要還願，給月老奉上喜餅、喜糖敬謝。

▲府城四大傳奇月老廟，正是春節期間，想求段好姻緣民眾的最佳去處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲未婚男女可利用冬至到月老廟祈求緣份。（圖／記者林悅翻攝）

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