蘇花改1/6通車客運祭優惠！北花最低僅171元　「24小時不打烊」都能搭

▲12月14日舉辦蘇花改南澳通車馬拉松。（圖／公路總局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部公路總局宣布，明年元月6日蘇花改全線通車，交通部日前表示，台北往返花蓮的3條客運路線，由台北客運、首都客運、統聯客運獲得經營權。為歡慶通車，統聯客運將於通車後首月實施全面半票205元的優惠，首都、台北客運則是祭出最低171元的票價，創下北花路廊最低公共運輸票價，且會24小時不打烊發車。

交通部2011年起投入蘇花改建設，歷經9年施工期，終於將於明年1月6日下午4點通車，待蘇花改全線完成後，約3.5小時就可往返台北。屆時可搭乘客運往返北花，票價也會較搭乘火車便宜許多。

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▲12月14日舉辦蘇花改南澳通車馬拉松。（圖／公路總局提供）

統聯客運營業課長甘杰表示，蘇花改路線票價原價時段為320元、優惠時段290元、老人兒童等半票則為205元，原價時段包括週五中午12點至週一中午12點，其餘時間則均為優惠時段。

為慶祝蘇花改通車，甘杰指出，1月6日至2月5日將全面實施半票優惠，無論何時購買車票，都只要205元，預計通車後周一到周四一天來回約60班車、周五到周日約80班車，約20到30分鐘發一班車，每日營業時間為上午6點至晚上10點。

▲首都、台北客運合作，北花路線24小時不打烊。（圖／記者李宜秦攝）

首都客運總經理李建文表示，三排座客運部分，板橋到花蓮全票352元、南港到花蓮320元，在1月6日至21日推出優惠活動，板橋到花蓮全票226元、南港到花蓮208元。

四排座客運部分，全票約便宜50元，目前確切票價未定，優惠票價則已底定，板橋到花蓮全票186元、南港到花蓮171元，尖峰時段20到30分鐘一班車、離峰則為30到60分，假日約15分鐘就一班車。李建文說，三、四排座車次將穿插發車，此優惠將創下北花走廊近年最低的公共運輸票價。

李建文說，首都、台北客運夜間將穿插發車，24小時不打烊，以花蓮北上為例，除了凌晨1點外，晚上11到12點、凌晨2到5點之間，每小時都會有一班車，彌補夜間沒有火車搭乘的問題，旅客就不需隔天一大早再出發。若相比行車時間也為3.5到4小時的莒光號，其票價為324元，客運優惠票便宜近五成。