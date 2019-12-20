信義遠百A13「大稻埕美食廣場照」曝光！　隨便拍都是網紅景點

▲遠百信義A13的4樓走大稻埕美食廣場，隨手拍都很有魅力。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／周刊王

「明知山有虎，偏向虎山行。」這是信義計劃區同業對即將登場的第15棟百貨商場——遠百信義A13的評論。

遠百信義A13是遠東集團前進信義區的新地標，也是遠百從地方媽媽愛逛的二線百貨升級一線百貨的代表作，董事長徐旭東力求完美，事前內部規劃保密到家，開幕日期一延再延，直到昨天才確定25日正式開幕，目前內部還在趕工收尾一團亂。

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平心而論，遠百A13 的4樓美食廣場餐飲品牌算不上耳目一新，不過，環境氛圍向來是大遠百的強項，一如當年板橋大遠百的威尼斯廣場風格令人驚豔，這次遠百A13走大稻埕劇場風格，氛圍相當迷人，挑高紅磚洋樓下重現5、60年代台灣風華，在紅色天燈飄揚下，朱記、度小月、1010湘、春水堂以及迪化街老店比鄰而居，而且，掛在洋樓上的仿舊招牌寫著遠紡布莊、遠東百貨，明白揭示遠東集團在台灣發展歷史上的不可或缺的地位。

▲遠百信義A13將在25日開幕。（圖／民眾提供）

有趣的是，在強調國際化的信義區，遠百A13的美食廣場不走外國風，改以台灣味決戰，這一步棋不單純只是接地氣，在台灣珍奶揚威國際的今天，更有以台灣文化決戰的自信心。

據說，遠百信義A13的餐飲樓層佔總面積的四分之一強，餐廳最大亮點當屬佔地1、2樓的「鼎泰豐」、饗賓餐旅旗下號稱斥資上億打造的新品牌「旭集」日本料理，以及首度進駐百貨的60年台南老字號「阿美飯店」。

此外，14樓預計營業到凌晨的8家深夜食堂像新馬辣、HOOTERS、福來許、非常泰等，也與樓下威秀頂級新品牌「MUVIE CINEMAS」相呼應。

繼年初微風南山剛登場後，身為台灣本地老牌百貨代表的遠東集團此次用盡全力打造A13，據說給廠商的營運壓力並不大。除了餐飲，在蘋果旗艦直營店「Apple信義A13」、樂高首家旗艦店及其他精品加持下，搭配樓層內電梯設計動線流暢，樂觀相信2019壓軸登場的遠百A13有機會在喜新厭舊的信義計劃區中掀起新高潮。

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