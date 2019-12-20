　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

信義遠百A13「大稻埕美食廣場照」曝光！　隨便拍都是網紅景點

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

遠百信義A13的4樓走大稻埕美食廣場，隨手拍都很有魅力。（圖／民眾提供）

▲遠百信義A13的4樓走大稻埕美食廣場，隨手拍都很有魅力。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／周刊王

「明知山有虎，偏向虎山行。」這是信義計劃區同業對即將登場的第15棟百貨商場——遠百信義A13的評論。

遠百信義A13是遠東集團前進信義區的新地標，也是遠百從地方媽媽愛逛的二線百貨升級一線百貨的代表作，董事長徐旭東力求完美，事前內部規劃保密到家，開幕日期一延再延，直到昨天才確定25日正式開幕，目前內部還在趕工收尾一團亂。

請繼續往下閱讀...

平心而論，遠百A13 的4樓美食廣場餐飲品牌算不上耳目一新，不過，環境氛圍向來是大遠百的強項，一如當年板橋大遠百的威尼斯廣場風格令人驚豔，這次遠百A13走大稻埕劇場風格，氛圍相當迷人，挑高紅磚洋樓下重現5、60年代台灣風華，在紅色天燈飄揚下，朱記、度小月、1010湘、春水堂以及迪化街老店比鄰而居，而且，掛在洋樓上的仿舊招牌寫著遠紡布莊、遠東百貨，明白揭示遠東集團在台灣發展歷史上的不可或缺的地位。

遠百信義A13將在25日開幕。（圖／民眾提供）

▲遠百信義A13將在25日開幕。（圖／民眾提供）

有趣的是，在強調國際化的信義區，遠百A13的美食廣場不走外國風，改以台灣味決戰，這一步棋不單純只是接地氣，在台灣珍奶揚威國際的今天，更有以台灣文化決戰的自信心。

據說，遠百信義A13的餐飲樓層佔總面積的四分之一強，餐廳最大亮點當屬佔地1、2樓的「鼎泰豐」、饗賓餐旅旗下號稱斥資上億打造的新品牌「旭集」日本料理，以及首度進駐百貨的60年台南老字號「阿美飯店」。

此外，14樓預計營業到凌晨的8家深夜食堂像新馬辣、HOOTERS、福來許、非常泰等，也與樓下威秀頂級新品牌「MUVIE CINEMAS」相呼應。

繼年初微風南山剛登場後，身為台灣本地老牌百貨代表的遠東集團此次用盡全力打造A13，據說給廠商的營運壓力並不大。除了餐飲，在蘋果旗艦直營店「Apple信義A13」、樂高首家旗艦店及其他精品加持下，搭配樓層內電梯設計動線流暢，樂觀相信2019壓軸登場的遠百A13有機會在喜新厭舊的信義計劃區中掀起新高潮。

更多 CTWANT 報導
禮服太緊還是人太胖？「國民初戀」紅毯大走鐘　「副乳比胸大」不忍看！
屁屁痛以為是痔瘡　醫見「3公分爆膿流湯」：沒辦法了
方志友認4年婚有裂痕！　坦言「與楊銘威很卡」摩擦多：未來沒希望

ET快訊
小馬床戰小8親密畫面曝光　老婆怒了...他急解釋：只有1秒鐘
吃火鍋吃到「保險套」他怒拍照公審！網灌爆負評..結局慘賠3萬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12月還有颱風？南方「2低壓擾動」活躍　跨年天氣變數大

小鎮攝影展開展！吃完滷肉飯、珍奶　跨年再去「福、仙、山」迎曙光

信義遠百A13「大稻埕美食廣場照」曝光！　隨便拍都是網紅景點

【瑪法達談星】12.18～12.24　斗轉星移、拭目以待

【瑪法達談星】12.18～12.24水象星座　天蠍年終獎金小確幸

【瑪法達談星】12.18～12.24火象星座　牡羊年底工作績效神爆發

耗資550億元歷經10年的評估和興建　蘇花改2020年1月6日通車

春節加班機第二波12/23開放預訂　遠航是否復飛？民航局審酌中

比價網訂機票！人妻付3人錢「到機場變2位」　她翻確認信氣炸：2封相似度95%

「大自然把我們打回原點」　優人神鼓《時間之外》睽違8年返台演出！

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

全聯Hershey’s重磅回歸！「4邪惡新甜點」必吃黑巧克力千層、爆漿菠蘿泡芙

太夢幻！芬蘭玻璃屋躺著就能零死角看極光　還能在雪地裡泡芬蘭浴

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

起步4秒紫衣婦「左轉」遭撞狂跳針　聽到報警秒變臉：我好像沒事了^^

12月還有颱風？南方「2低壓擾動」活躍　跨年天氣變數大

小鎮攝影展開展！吃完滷肉飯、珍奶　跨年再去「福、仙、山」迎曙光

信義遠百A13「大稻埕美食廣場照」曝光！　隨便拍都是網紅景點

【瑪法達談星】12.18～12.24　斗轉星移、拭目以待

【瑪法達談星】12.18～12.24水象星座　天蠍年終獎金小確幸

【瑪法達談星】12.18～12.24火象星座　牡羊年底工作績效神爆發

耗資550億元歷經10年的評估和興建　蘇花改2020年1月6日通車

春節加班機第二波12/23開放預訂　遠航是否復飛？民航局審酌中

比價網訂機票！人妻付3人錢「到機場變2位」　她翻確認信氣炸：2封相似度95%

「大自然把我們打回原點」　優人神鼓《時間之外》睽違8年返台演出！

好心沒好報！拾金不昧妙齡女　險遭「失主」性侵

張勛傑爆街邊熱吻辣妹　照片曝光...女方身份竟是小嫻閨蜜！

12月還有颱風？南方「2低壓擾動」活躍　跨年天氣變數大

12強中華隊好表現　王貞治：台灣棒球越來越強

中職／彭政閔明年新職務宣布　副領隊兼農場主管

50歲不菸婦走路會喘...X光驚見「肺癌晚期」　醫曝「關鍵原因」：7成都來晚了

住泰國飯店「床邊日常品」別亂用！　Mei退房「帳單多2500塊」嚇歪：以為免費的

改善三鶯地區限水不便　吳琪銘、蘇巧慧爭取「北倉清水池」開工

季芹籌千萬舉家搬國外　驚曝王仁甫退團5566時間

板新給水廠增建2.4萬噸清水池開工　蘇巧慧：三鶯鄉親喝好水！

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

生活熱門新聞

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

迷客夏回應「買6杯捐6元」蹊蹺　2原因「無法被6整除」

女Coser「單布刺客裝」太邪惡　網狂重播

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

北北基宜大雨特報　冬至「南微熱北轉涼」

掃地機器人逃家　失主終於現身了

今降雨擴大「熱區出爐」越晚越濕冷　最低溫時間曝

觀落陰「亡母年輕了30多歲」　兒轉頭震撼了

2020星座工作運勢唐綺陽大解析

福岡租車肇逃人找到了！畫面曝光

全國高中職寒假提早放　週六先補課

快訊／玉山下雪了！「雪+霰」齊發變銀白世界

友借錢…結婚傳訊「1萬嘟小」她氣炸

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

方志友4年婚感情卡卡！　「暴肥又被推戲約」

池昌旭公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

存6000萬！他2年後看餘額剩300元崩潰

李永萍批不該扯政治　波特王回應了

友慫恿吸笑氣　後遺症爆發讓她崩

《麻辣》萬人美老公偷吃女同事！心碎簽離婚協議書

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

行李箱被摔爛！陳勢安「收到贊助」一看傻了

21歲男房門反鎖亡！姊姊接一通電話嚇傻

少年教室殺同學　長期被霸凌失控

17歲女到男友家玩　竟翻出情趣用品

韓國瑜隨行發言人證實　邀鍾明軒合作

老婦冰箱藏10年夫屍　他留謎樣遺書

肛門痛忍5天！他以為痔瘡...醫驚見3洞「流湯噴膿」

Keanna舉報謝和弦呼麻　專家曝背後內幕！

更多

最夯影音

更多
多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠
蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面