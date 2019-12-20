【瑪法達談星】12.18～12.24風象星座　水瓶過往所種福田將獲感恩回禮

圖文／鏡週刊



雙子座、天秤座、水瓶座，本週（12.18～12.24）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

以友為師，近朱者赤。理想力發酵中的這段日子，對未來的想像輪廓越來越清晰，人也變得益加奮發。夢想像星星，儘管有些遙遠，卻為方向帶來指引。歡樂的季節將在人群中忙碌，事業打拚擁有並肩作戰的好夥伴相互支援，可望順利達標。小心偶有誤判情勢或誤會原意的溝通落漆。年終獎金考評優異，有實質獎勵。愛情是在幸福灣流裡的魚。

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♎天秤座（9月23日至10月22日）

因勢利導，來日方長。內心蠢動卻能安守一隅的這段日子，穩定扎根、儲存實力，等待季節成熟再竄出地面，是件值得耐心以對的事。現狀儘管改變不易卻也無可抱怨。歲末事業回歸防守面，防止對手得分、穩住主場優勢，遠比貿然搶進更有實益。工作恐遇意外挫折，豬隊友犯錯拖累。舊物淘寶變黃金。防刷卡失控。愛情是靜待春天的小苗。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

人情練達，無縫接軌。幸運星金星轉進本命宮、際遇先憂後喜的這段日子，老天垂愛、吉人天相，即使一時大意失手或工作出錯都會很快彈跳回來，擁有天使羽翼罩著。福人福報，過往熱心助人所種福田，將獲感恩回禮。事業任務總結、出清舊案，打通多年障礙中。變動將來得又快又急，無痛轉型。破財，荷包小損。愛情是嚴冬的一盞熱茶。



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