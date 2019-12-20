【瑪法達談星】12.18～12.24水象星座　天蠍年終獎金小確幸

圖文／鏡週刊

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（12.18～12.24）水象星座運勢。

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♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

知人善用，有志一同。認真評估某信賴關係定型可能的這段日子，某得力夥伴是分工互助的即時春雨，也是督促成長、分享喜憂的知交益友。年底兵荒馬亂，待決大小雜務超出負擔，可望出現救星式的解圍貴人，理念接近、做法相通，順利解除警報。事業前景存在高度不確定，所幸決策正確合作可信。捨得善待自己。愛情是一道被幸福緊緊拴住的鎖。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

箭在弦上，速戰速決。雜務纏身且時間飛快的這段日子，假期前諸事繁雜，大小目標截止時效迫近，將認真掌握工作速度與節奏，以快、狠、準回應外界期待。搶先才是王道，眼下緊急的事就是重要的事。事業輔線網絡打通，好勝意志堅定，靠著不畏艱險禁忌拚出好成績。財運吉，假期交換禮物開心，年終獎金小確幸。愛情是幸福在波折號與句點之間。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

以友為師，近朱者赤。理想力發酵中的這段日子，對未來的想像輪廓越來越清晰，人也變得益加奮發。夢想像星星，儘管有些遙遠，卻為方向帶來指引。歡樂的季節將在人群中忙碌，事業打拚擁有並肩作戰的好夥伴相互支援，可望順利達標。小心偶有誤判情勢或誤會原意的溝通落漆。年終獎金考評優異，有實質獎勵。愛情是在幸福灣流裡的魚。



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