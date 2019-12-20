【瑪法達談星】12.18～12.24火象星座　牡羊年底工作績效神爆發

圖文／鏡週刊



牡羊座、獅子座、射手座，本週（12.18～12.24）火象星座運勢。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

居高臨下，取而代之。事業宮坐擁五星拱照、外加兩大星象利多穿插期間的這段日子，喜上加喜、勢不可擋，也讓年底工作績效神勇爆發。好勝意志堅定、專業自信而負責。不拒絕難題、弄髒雙手或接下別人爛攤，將以細膩的做事「眉角」，收拾善後、克服天險，並成功解圍、拯救大家，立下大功一件。事業打拚有擔當有績效，看好度大增，來年挑戰領導大位、掌握大權或榮登寶座指日可期。唯一要注意適度休息放鬆，照顧健康。財旺，年終大紅包有譜，花費慷慨，歡樂無價。愛情是道有解方程式。

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♌獅子座（7月23日至8月22日）

見微知著，一網打盡。平地起風、漣漪陣陣的這段期間，歲末人心浮動之際事業打理卻無損冷靜。專注各項KPI績效目標，大小事親力親為，大致符合預期、及格交卷。只是對人事浮沉、地雷陷阱與各方指教疏於警覺，宜防微杜漸、力阻星火燎原。年底考核成績差強人意，冷暖自如。收禮、送禮實惠大方、收支小有盈餘。愛情是績優股轉潛力股。

♐射手座（11月22日至12月21日）

沃野千里，供不應求。邁入年度財富黃金期的這段日子，得其所願、愛其所有，更重要的是，專業價值將從漂亮數據獲得有力佐證，成就滿足大增。年底事業與財富攻勢雙劍合璧、相互拉抬，將為來年的財富藍圖或營運計畫打下絕佳獲利基礎，宜認真看待市場潛力。提防壓力造成健康負擔。年終獎金滿意，好禮在路上。愛情是在彼一端等待迎接的雙臂。



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