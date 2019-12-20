【瑪法達談星】12.18～12.24土象星座　魔羯年終大賞、尾牙獎勵愉快入手

圖文／鏡週刊



金牛座、處女座、魔羯座，本週（12.18～12.24）土象星座運勢。

♉金牛座（4月20日至5月20日）

勇猛精進，決勝千里。事業宮迎來守護星鎮守的這段期間，共有歲星在內的五大吉星一起撒花，星象盛事預告的人生大戲不僅為本月最強、年度僅有，也是明年大運的預覽片花。年底前成果驗收、KPI績效頗有進步，事業想法也有較成熟脈絡與整合貫通，利擴增領地、轉戰大舞台。提防虎頭蛇尾、承諾跳票或血拚敗家。愛情是顆跳動飛快的心。

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♍處女座（8月23日至9月22日）

先聲奪人，竭盡所能。燃燒熱情、拼卻一搏的這段期間，轉換角度看待工作與人生，有趕搭末班車的急迫感，「錯過一時，緣慳一世。」（Now or Never）事業、情感與金錢都有趕在年底前再大拚一場的決心，明知山有虎，偏向虎山行，關鍵戰役一戰成名。是主秀靈魂人物，只是決斷視力略嫌模糊，投資消費忌走偏鋒。愛情是風是火是光。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

千載一時，大有可為。本命宮呈五星爭輝吉兆、且正式榮登「本月之星」「年度之星」「魔羯座日食」三冠王寶座的這段期間，躬逢世紀難得幾回的超級幸運吉兆，可望在群星助攻下在往後的一週、一月、半年乃至全年，迸發出平凡人生裡的非凡亮點，堪稱三生有幸。儘管歲末封關停機在即，絲毫無損衝刺力道。反而加快啟動事業成功自駕系統，為來年願景提早出發、率先鋪路、開闢獨立路線，讓眾人望塵莫及。積極勤奮贏得喝采，生日賀禮、年終大賞、尾牙獎勵愉快入手。愛情是點亮黎明的晨光。



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