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【瑪法達談星】12.18～12.24　斗轉星移、拭目以待

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圖文／鏡週刊

節氣轉進晝最短、夜最長的12月22日「冬至」日，「射手月」與「魔羯月」在此換手；接著是「耶誕夜」互祝平安與來年發達順遂的本週，太陽與金星將相繼邁進「魔羯座」與「水瓶座」嶄新星座相位。超級「魔羯座日食」更將隨後上演，一度出現「太陽、月亮、金星、歲星、土星與冥王星」六星共室魔羯座的奇景盛事。今年的耶誕佳節星空，將非常魔羯。可以預期，星空中這既神祕又傳奇的盛事，將為歲末帶來佳話。

12年一次的「魔羯年」與「魔羯月」重疊，加上日期很接近「魔羯座日食」，更讓這段期間到處籠罩「魔羯座」星座氛圍：嚴肅認真、務實謹慎、黑白分明、公事公辦，沒有僥倖空間。

讓星象家們津津樂道的是，歐美耶誕節過後的出清存貨「折扣大賣」（Boxing Day Sales）正好與12月26日的超級「魔羯座日食」重疊。這個調性正向，對巨蟹、魔羯、雙子與射手座影響較大的吉兆，19年一次。具有風向轉變、激發潛力的指標意義。上次出現是在2000年。

請繼續往下閱讀...

星象大事還有：12月19日的－「火星／土星三合」「水星／海王星角衝」；12月20日的財星轉進水瓶座；12月22日的警訊－「金星／海王星角衝」與吉兆－「火星／冥王星六合」；以及12月24日的吉兆「太陽／天王星三合」。送禮季節，財星訊號偏負，宜提防瘋狂購物、荷包大縮水。

就個別星座而言，12月26日的年度超幸運「魔羯座日食」效應與世紀星象大事蜂擁而來的本週，耶誕節最大禮物就是及時送來這段五大吉星拱照對大環境氛圍的全面翻轉。儘管星象正負訊號來勢洶洶，但比起上週的危機衝擊度已大幅銳減。運勢冠軍王毫無懸念地落在，新出爐的「週、月、年」運勢排行榜都名列前茅的三料冠軍得主－魔羯座。這是魔羯擺脫幕後或配角角色，出運崛起，邁向A咖的重要轉捩里程碑。

運勢亞軍的是「牡羊座」。歲星與日、月等五星帶來事業的「五星級加持」，來年看好度很高的專業表現，年度終場倒數提前暖身、小試身手；名列好運第三的是以快制勝、奪得先機的天蠍座，工作家庭、休閒玩樂與財富管理都能照顧得輕鬆自如，享受歲末小確幸。

本週金牛、天秤座金錢與情感處理容易理智斷線，得提防假期瘋狂購物、送禮自贈失心瘋；雙子與處女座，易受主觀左右理智判斷，宜避免己誤誤人。

星座排行
  • 魔羯座：躬逢其盛、直搗黃龍、不可限量，運勢最飆。
  • 牡羊座：功成名遂、長風破浪、事事順心，事業最猛。
  • 天蠍座：結實累累、滿載而歸、門庭若市，歡喜最多。
  • 水瓶座：峰迴路轉、待價而沽、如獲至寶，幸運最多。
  • 愛情運：★★★★
  • 金錢運：★★★★
  • 事業運：★★★☆
  • ★★★★★為滿分，☆為半顆星


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