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我的老天看不懂～　9年級生用語「史密斯」好「呱張」？你懂幾個

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圖文／鏡週刊

「故宮精品」臉書16日在臉書發文，推薦耶誕節交換禮物品項，順便考考大家9年級生流行語，包括「是在哈囉？」「不要旋轉我」「呱張」「當我塑膠」「尬電」「史密斯」，掀起網友熱議。

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故宮精品小編表示，「聽說9年級生現在流行這樣說，趕快來看你看懂幾個」，但小編也自嘲完全看不懂，透露出年紀，網友則回應「略懂略懂，但看下來好累」「小編太潮～跟不上了，要附上解說」「看得懂欸，幸好我有先補回代溝」。

  1. 「塑膠」有沒作用、被忽視的意思，「當我塑膠」意即把我當空氣，竟然無視我之意。（翻攝自故宮精品臉書粉絲專頁）
  2. 「呱張」就是「誇張」的諧音。（翻攝自故宮精品臉書粉絲專頁）
  3. 「是在哈囉？」源於美國人常用「Hello？」表達疑惑或是暗示對方搞不清楚情況，等於「是在搞什麼？」的意思。（翻攝自故宮精品臉書粉絲專頁）

「是在哈囉？」源於美國人常用「Hello？」表達疑惑或是暗示對方搞不清楚情況，等於「是在搞什麼？」的意思；「旋轉」有反覆推託、敷衍的意思，因此「不要旋轉我」就意同於「不要唬弄我」；「塑膠」有沒作用、被忽視的意思，「當我塑膠」意即把我當空氣，竟然無視我之意。

「呱張」「尬電」「史密斯」則都跟諧音有關，「呱張」就是「誇張」，「尬電」是英文 God Damn（我的老天），史密斯就是把「什麼意思」念快一點後衍生的。

 


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