生完小孩更健忘...她「猛舉4案例」嘆：老公要把我紅燒了！　釣出一堆主苦

▲不少媽媽們都表示，懷孕生小孩真的變健忘了。（圖／示意圖，無關本案／翻攝自pixabay）

記者林昱萱／綜合報導

常言「一孕傻三年」，網路就有不少媽媽在臉書上分享一些，覺得自己生了孩子之後變傻的經歷，一名女網友就在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「抱怨自己以前就是豬腦袋，現在生完小孩更誇張」，而她的貼文也引發不少媽媽的回響，紛紛留言表示，「妳並不孤單」、「原來不是只有我這樣」。

原PO表示，「抱怨自己，從以前就是豬腦袋、小迷糊，現在生完小孩更誇張」原PO舉列了幾個例子，「出門回家，鑰匙插在門口忘了拔，還是婆婆來家裡發現的」、「推小孩到樓下社區玩，回家直接抱小孩上樓回家，推車放在社區裡，又是婆婆發現推車不見，我才想到」。

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除此之外，原PO還曾經把家裡一串鑰匙，放在別人車上，結果鑰匙就被載到台北去了，而在告解完這一連串的健忘行徑後，原PO也加碼感嘆，「昨天我去買宵夜，這次卻把手機留在人家店內...」而她也開玩笑地感嘆，「覺得老公根本想把我清蒸或紅燒了」不過，她的貼文一出，引起不少媽媽們的共鳴，紛紛留言表示，「我曾經車子壞了叫吊車，付錢時請師傅幫我抱兒子我簽名，簽完名後我拉著女兒說『趕快走』，師傅在後面大喊：小姐～妳小孩不要啦？！」、「來來來，握個手，彼此彼此」。

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