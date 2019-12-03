印度海軍喜迎首位女飛官　童年發願15年後夢想成真　

▲希瓦吉將要駕駛的Dornier Do 228偵察機。（圖／維基百科）

記者楊庭蒝／綜合報導

今年24歲的希瓦吉（Shivangi）來自一個普通的農民家庭，卻在經過多年努力後於2日被授予「金色機翼」的徽章，成為印度海軍史上第一位女飛官，將駕駛Dornier Do 228偵察機進海上偵察、搜索和營救任務。她對CNN表示，「這是一項重大責任，我知道我必須做好我的工作。」

希瓦吉出生於印度東北方的城鎮穆扎夫法爾普爾（Muzaffarpur），在2018年畢業於印度海軍學院，並被分發到喀拉拉邦（Kerala）高知市（Kochi），與INAS 550海軍航空中隊一起受訓，駕駛Pilatus PC 7 Mk II教練機進行飛行訓練，結訓之後被分配駕駛Dornier Do 228偵察機，進行搜救、偵查與運輸的工作。

希瓦吉表示，在10歲那年曾經看過有人駕駛直升機，令童年時期的她相當嚮往，於是在內心默默許下要成為的心願，在求學路上也一直朝著這個目標邁進，終於在努力了15年之後，順利讓夢想成真。

印度海軍擁有超過200架以上的飛機，包括米格-29戰鬥機、P-8I海神偵察機和數種直升機和偵察機，目前有735個飛官職位，卻有將近644個職缺。

在1992年之前，印度海軍只允許女性從事醫療服務，希瓦吉表示，就進入海軍駕駛艙而言，現在玻璃天花板已經被打破了。