印度海軍喜迎首位女飛官　童年發願15年後夢想成真　

▲希瓦吉將要駕駛的Dornier Do 228偵察機。(圖/維基百科)

記者楊庭蒝/綜合報導

今年24歲的希瓦吉(Shivangi)來自一個普通的農民家庭,卻在經過多年努力後於2日被授予「金色機翼」的徽章,成為印度海軍史上第一位女飛官,將駕駛Dornier Do 228偵察機進海上偵察、搜索和營救任務。她對CNN表示,「這是一項重大責任,我知道我必須做好我的工作。」

希瓦吉出生於印度東北方的城鎮穆扎夫法爾普爾(Muzaffarpur),在2018年畢業於印度海軍學院,並被分發到喀拉拉邦(Kerala)高知市(Kochi),與INAS 550海軍航空中隊一起受訓,駕駛Pilatus PC 7 Mk II教練機進行飛行訓練,結訓之後被分配駕駛Dornier Do 228偵察機,進行搜救、偵查與運輸的工作。

希瓦吉表示,在10歲那年曾經看過有人駕駛直升機,令童年時期的她相當嚮往,於是在內心默默許下要成為的心願,在求學路上也一直朝著這個目標邁進,終於在努力了15年之後,順利讓夢想成真。

印度海軍擁有超過200架以上的飛機,包括米格-29戰鬥機、P-8I海神偵察機和數種直升機和偵察機,目前有735個飛官職位,卻有將近644個職缺。

在1992年之前,印度海軍只允許女性從事醫療服務,希瓦吉表示,就進入海軍駕駛艙而言,現在玻璃天花板已經被打破了。

