　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

印度海軍喜迎首位女飛官　童年發願15年後夢想成真　

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼希瓦吉將要駕駛的Dornier Do 228偵察機。（圖／維基百科）

▲希瓦吉將要駕駛的Dornier Do 228偵察機。（圖／維基百科）

記者楊庭蒝／綜合報導

今年24歲的希瓦吉（Shivangi）來自一個普通的農民家庭，卻在經過多年努力後於2日被授予「金色機翼」的徽章，成為印度海軍史上第一位女飛官，將駕駛Dornier Do 228偵察機進海上偵察、搜索和營救任務。她對CNN表示，「這是一項重大責任，我知道我必須做好我的工作。」

希瓦吉出生於印度東北方的城鎮穆扎夫法爾普爾（Muzaffarpur），在2018年畢業於印度海軍學院，並被分發到喀拉拉邦（Kerala）高知市（Kochi），與INAS 550海軍航空中隊一起受訓，駕駛Pilatus PC 7 Mk II教練機進行飛行訓練，結訓之後被分配駕駛Dornier Do 228偵察機，進行搜救、偵查與運輸的工作。

希瓦吉表示，在10歲那年曾經看過有人駕駛直升機，令童年時期的她相當嚮往，於是在內心默默許下要成為的心願，在求學路上也一直朝著這個目標邁進，終於在努力了15年之後，順利讓夢想成真。

印度海軍擁有超過200架以上的飛機，包括米格-29戰鬥機、P-8I海神偵察機和數種直升機和偵察機，目前有735個飛官職位，卻有將近644個職缺。

在1992年之前，印度海軍只允許女性從事醫療服務，希瓦吉表示，就進入海軍駕駛艙而言，現在玻璃天花板已經被打破了。

ET快訊
外送員「邊騎邊看導航」！行人過馬路遭撞…顱內出血命危
兒盟3.7億買辦公室遭轟「狂接退捐電話」！執行長回應了
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

葉門反抗軍青年運動擊落沙國阿帕契　機身在空中起火炸成兩截

印度海軍喜迎首位女飛官　童年發願15年後夢想成真　

國軍買「平板」給值星排哨　立委突破盲點：營區沒WiFi只是顯示器

「星空-2」乘波體最新進展！　完成彈道大機動轉彎動作

射程可達上海！　印度試射「烈火-3」導彈飛歪墜海GG了

海龍硬漢路最終試鍊　近百位眷屬見證新科蛙兵誕生

潛艦國造太貴了！　《外交家》雜誌建議：發展智慧水雷或無人機

中共宣布設立軍方智囊團　殲-20總設計師楊偉入選

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

小S聞高以翔驟逝心痛大哭　憶《康熙》吃他豆腐...「紳士又溫暖」

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

「一旦輸血便不能認這個小孩...」 醫挫折經驗：無法說服別人信仰

不滿重機佔道！貨車按喇叭逼車 怒嗆「靠右騎」...騎士不服暴口角

高雄超狂「150元鮮蚵吃到飽」！ 還有泰國蝦3斤999元爽嗑一波

葉門反抗軍青年運動擊落沙國阿帕契　機身在空中起火炸成兩截

印度海軍喜迎首位女飛官　童年發願15年後夢想成真　

國軍買「平板」給值星排哨　立委突破盲點：營區沒WiFi只是顯示器

「星空-2」乘波體最新進展！　完成彈道大機動轉彎動作

射程可達上海！　印度試射「烈火-3」導彈飛歪墜海GG了

海龍硬漢路最終試鍊　近百位眷屬見證新科蛙兵誕生

潛艦國造太貴了！　《外交家》雜誌建議：發展智慧水雷或無人機

中共宣布設立軍方智囊團　殲-20總設計師楊偉入選

目標超越爸爸陳瑞昌　陳佳樂：要去大聯盟

狀元Zion術後6周仍無法回場上練習　過來人羅斯「建議減重」

嚴凱泰癌逝1年「生前最掛心」拚了陪她　女兒500字聲聲喚：只是你先出門了

中學五人制足球賽南區開踢　國高中36隊拚明年全國賽

快訊／綠營網軍現形、砂石案纏身　李佳芬：不管你再怎麼黑我就是不怕！

限速標誌畫在路面上　高市交通寧靜示範區收效

保育欖蠵龜遭誤捕！嘴纏魚線釣鉤　暫置救援桶待後送

八點檔反派男星安定亞回高雄選立委　新崛江總部「花籃全倒」遭破壞

「犧牲中部人的健康！」　王惠美嚴厲譴責中央放寬中火燃煤

天有異象？韓國瑜返高雄「愛河魚狂跳上岸」　韓粉喜：一睹龍顏

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

軍武熱門新聞

國軍買平板給值星排哨　立委：營區沒WiFi

「星空-2」完成彈道大機動轉彎動作

印度試射烈火-3導彈　飛歪墜海GG了

潛艦國造太貴！《外交家》建議：智慧水雷

葉門反抗軍青年運動擊落沙國阿帕契

轟-6K繞台遭2架不明戰機掛彈攔截

海龍硬漢路最終試鍊

殲-20總師楊偉入選共軍智囊團

打破玻璃天花板成印度海軍首位女飛官

天羿無人機　察打一體專攻巷戰

陸自主研發004航母　應用核動力、電磁彈射

解放軍少將：南海建島20人中暑亡

追蹤民航機　倫敦2戰機發出音爆

東風17女總設計師當選中科院院士

更多熱門

相關新聞

「星空-2」完成彈道大機動轉彎動作

「星空-2」完成彈道大機動轉彎動作

陸媒近日盤點高超音速飛行器系統「星空-2火箭」的最新進展。據了解，「星空-2」在去年8月發射升空，經過約10分鐘飛行，完成主動段程序轉彎、拋整流罩、級間分離、試飛器釋放自主飛行、彈道大機動轉彎等動作，最後按預定彈道進入落區。一名匿名軍事專家指出，「星空-2」尚在試驗階段，但到報導階段意味前期基礎性試驗已完成。

印度試射烈火-3導彈　飛歪墜海GG了

印度試射烈火-3導彈　飛歪墜海GG了

只花3年！她成日本首位神盾艦女艦長

只花3年！她成日本首位神盾艦女艦長

潛艦國造太貴！《外交家》建議：智慧水雷

潛艦國造太貴！《外交家》建議：智慧水雷

追蹤民航機　倫敦2戰機發出音爆

追蹤民航機　倫敦2戰機發出音爆

關鍵字：

ShivangiDronier 228印度海軍國際軍武

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

以翔回家了！法師一喊「過門」　小女友轉身拭淚

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

蕾菈爆「被脫衣胸前走光片」網瘋傳！本人回應

高以翔「求婚女友前」猝逝！

孫安佐PO文「很想你」見留言標記米砂！淡定秒回網笑翻

快訊／《有瑕疵的人們》車璌河身亡！得年27歲

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

林志玲點頭結婚「關鍵電話」曝光

韓營內部民調曝　「地下賭盤傻掉了」

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

高以翔燦笑遺照曝光！靈堂擺設典雅

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

高以翔頭七　準未婚妻Bella憔悴現身

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

更多

最夯影音

更多
高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴
挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面