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逝者貼身物品縫製成回憶熊！蘇格蘭女有愛　珠寶骨灰可加上去

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▲▼女孩將逝者衣物縫製成熊娃娃。（圖／翻攝自臉書Mary Mac）

▲女孩瑪麗（Mary MacInnes）將逝者衣物縫製成熊娃娃。（圖／翻攝自臉書Mary Mac）

記者康心禹／綜合報導

蘇格蘭一名21歲女子瑪麗（Mary MacInnes）的職業是布偶熊裁縫師，特別的是，這些布偶熊都是用逝者的衣物及貼身物品縫製而成的。她為客人「量身訂做」熊娃娃，每隻熊代表著每位客人懷念的摯愛。

瑪莉畢業於英國赫瑞瓦特大學（Heriot Watt）時尚科技系，自從5年前為朋友縫製了一隻懷念小熊後，開始朝這個行業邁進，意外獲得大家的喜愛。每隻熊的起價為50英鎊（約新台幣1965元），價錢視規格而定，目前預約的客人已經排到聖誕節之後。

小熊除了是用逝者的衣物拼貼而成的之外，還可以應客人的要求將珠寶、骨灰等貼身物品加上去，也可以被設計成不同的姿勢，從設計、切割、縫合到完成大約需要5到6小時。

瑪莉表示，最近有位客人讓她印象深刻。一位爸爸因罹患了癌症，不確定自己能否撐到聖誕節，希望瑪莉可以製作兩隻小熊，幫助他在聖誕節前送給兩個女兒。

瑪莉認為做這件事非常值得，每隻小熊可以成為每位客人的心靈慰藉，幫助大家創造出睹物思情的東西是非常榮幸的事，除了讓人懷念摯愛，也為逝者注入新生命。

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