想吃甜食！他買聖誕老人巧克力　打開驚見「下面一根」好害羞

Jason Greaves purchased the hollow chocolate treat from his local Tesco and then noticed the unusual shaped splodge.https://t.co/385pmteuNu — The Daily Record (@Daily_Record) November 26, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

英國一名男子傑森（Jason Greaves）日前買了一個造型巧克力回家，沒想到回家打開一看，竟然發現這塊巧克力超級18禁！因為聖誕老人模樣巧克力，在打開包裝紙後，下面赫然出現「一根」生殖器，讓人不禁感嘆這個做工十分精細，但也感到十分得害羞！

根據《太陽報》報導，28歲的傑森住在英國的蘭開夏郡（Lancashire），他上周在一間超市花了1英鎊（約40塊台幣）的價格，買下了一個聖誕老公公形狀的巧克力，想要沾沾即將到來的節日氣氛。

沒想到傑森回家後打開包裝，驚訝的發現這塊巧克力的作工「太過精細」，除了聖誕老公公臉上的五官、表情跟鬍鬚之外，巧克力中空的內部竟然出現類似生殖器官的形狀，仔細一看驚覺真的是男性生殖器官，讓他當場笑了出來，立刻打電話給19歲的女友坎迪斯（Candice），分享這個奇妙的經歷！

傑森說，他在買糖果的時候沒想那麼多，就只是因為想要吃甜的東西，拿起來直接去結帳，並打算帶回家跟女友一起享用，但是打開之後巧克力的形狀讓他不得不多看幾眼，不知道這是單一事故還是每個巧克力都長這樣，這對他來說是件有趣的事情，但是如果今天拿到的是小朋友，事情可能就沒那麼簡單了。

報導中指出，傑森說他有將這起意外事件反映給連鎖超市，但似乎沒得到重視；不過一名超市發言人則表示，這情況似乎不小心透露太多了，如果客戶想要退貨當然也是可以，將會安排在離客戶最近的超市進行換貨。