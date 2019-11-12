學姐新男友身分起底！海濱卸罩大解放　頭城民宿「整夜不出戶」煲愛

▲11/09 15:44學姐與新男友愛得濃烈，本刊直擊，2人在頭城海濱散步約會，並窩在一起看海築愛。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊接連幾天直擊，台北市政府副發言人、「學姐」黃瀞瑩與新男友過夜煲愛，8日下午，兩人低調驅車前往宜蘭頭城的海景民宿過夜，大概是遠離台北市的大陣仗媒體關注，兩人顯得輕鬆自在，學姐更大方在海濱、大街上，與新歡牽手、擁吻，享受兩人渡假時光。

8日這天下午，兩人的車子抵達位於頭城大坑路一間擁有無敵海景的民宿，本刊直擊，學姐與劉男入住民宿小歇後，兩人再度驅車外出，前往頭城車站附近覓食，或許是海天美景，加上少了大陣仗的媒體緊迫盯人，這對小情侶下車時雖戴著鴨舌帽，但已卸下口罩，還十指緊扣地走在大街上大方曬愛；儘管輕鬆自在，但二人仍時時提防他人，花美男一度發現可疑車輛，連忙鬆開學姐的小手，最後走進巷內的日本料理店共進浪漫晚餐。

享用過晚餐的小倆口步出餐廳，當時天空正飄著細雨，劉男馬上展現體貼，一把將學姐緊緊攬入懷中，用自己的黑色外套當雨具，讓學姐遮風避雨；而面對這突如其來的一抱，學姐則像小鳥依人般，依偎在劉男的胸膛，並投以撒嬌的眼神，舉手投足間，完全就是一對陷入熱戀的愛侶。

之後，二人驅車前往採買食物，晚上7點多提著大包小包回到民宿。無公務纏身的小倆口，這一夜足不出戶，盡情地待在海景民宿築愛，直到隔天下午才動身出門。

而學姐與新歡約會的地點，緊鄰烏石港南端的大坑海邊，冬季是衝浪客飆浪的熱點，民宿院子前方，就是蔚藍的太平洋，可遠眺龜山島，從民宿向外漫步到海濱僅不到3分鐘，許多情侶都在這裡騎單車或手牽手散步看海。據透露，學姐的新歡花美男，正是主跑北市府的劉姓記者。



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