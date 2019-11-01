【瑪法達談星】10.30～11.05風象星座　天秤愛情與機會最後一波高潮

圖文／鏡週刊



雙子座、天秤座、水瓶座，本週（10.30～11.05）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

天賜良機，百味雜陳。守護星與幸運星金星呈稀有超幸運合相的這段日子，彷彿喜獲一只幸運護身符，刀槍不入、妖邪不侵。不只如此，還將結束前些時日以來的聲單勢孤，夥伴宮大幅增強。及時獲得能並肩作戰的可靠盟友，補強事業弱點、聲勢大振。可惜守護星隨即進入近月「水逆」期，不可測烏龍事變多。財旺。愛情是心跳共振。

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♎天秤座（9月23日至10月22日）

乘風破浪，輕舟已渡。守護星與水星呈年僅一度超幸運合相的這段日子，是愛情、機會與歸屬感在年底前的最後一波高潮。驛馬星動，在不少短期計畫、觀摩研習或遊學出差中迸出不少智慧火花、絕妙靈感或特殊商機，滾石生金、越動越旺。事業斜槓專長敲中市場需求，替代戰場、輔助路徑潛力可期。財運大進小退。愛情是淡口味料理。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

群雄爭鋒，戰火四射。事業星與戰星角衝的這段期間，職場暗鬥、商場機詐或人際糾紛好發率增，提防被黑或算計。有衝突不快或情緒對峙可能。所幸其他愉快人際關係提供緩衝，即使遇到棘手渣人也能順利擺平。事業靠經濟規模、集體優勢成功出線，可惜判斷易有盲點，重要決策有必要再斟酌。有意外破費。愛情是幸福進化中。



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