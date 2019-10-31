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被續列「信用觀察負向」名單…再觀察3個月　南山人壽：持續改善新資訊系統

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▲▼南山人壽中山分公司。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽與南山產物續列「信用觀察負向」名單。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽信用品質持續面臨風險，中華信評30日將南山人壽與南山產物為「twAA+」的長期發行體信用評等與財務實力評等，持續列入「信用觀察負向」名單。對此，南山人壽表示，將依循主管機關指示，回歸專業經理人經營，並持續進行新資訊系統的品質改善，儘速恢復投資型保險商品新契約業務，以維持公司商業基礎與營運優勢。

金管會9月17日對南山人壽做出重大裁罰，並下令要求南山人壽停止投資型保險商品新契約業務，直到投資型保險商品資訊系統品質改善完成後，才可以恢復。中華信評最初於9月26日將南山人壽與南山產物的評等置入「信用觀察負向」名單。

中華信評表示，由於南山人壽遭停止投資型保險商品新契約業務，直到新資訊系統品質改善完成後才能恢復，使得南山人壽的信用品質持續面臨風險，且該情況的持續可能削弱其整體商業基礎，因此將南山人壽及南山產物的評等續列「信用觀察負向」名單。

至於南山產物，中華信評表示，南山產物的評等反映其在南山人壽集團中的高度策略重要性地位，因此評等變動方向將與母公司評等的調整方向一致。

中華信評表示，在清楚了解南山人壽解決新資訊系統問題的進度及整體信用品質影響前，南山人壽與南山產物評等的「信用觀察負向」狀態將會持續；接下來3個月內，在解除信用觀察狀態的同時，若評估南山人壽有效解決其新資訊系統問題，且不會對商業基礎、營運優勢或財務實力等產生負面影響，則會確認南山人壽與南山產物的評等為「twAA+」。

反之，若南山人壽新資訊系統問題無法在接下來3個月內解決的可能性升高，中華信評可能會將南山人壽與南山產物的評等調降1個級距。

 
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