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29歲孝子外送宵夜搏命賺　遭撞飛血流一地慘死！父奔殯儀館慟「才跑第二天」

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記者許力方、沈繼昌／桃園報導

桃園大廟發生一起死亡車禍，29歲馬姓foodpanda熊貓外送員10日深夜騎車送餐，突遭一輛貨車撞飛，血流一地，送醫後因腦部重創宣告不治，餐袋裡還留有未送完成的食物，肇事司機被依過失致死罪移送。馬父心痛地說，兒子本來在工廠工作，薪水低，聽朋友推薦外送薪水好、能分擔家計，因此轉行，一天接17單還勤跑消夜時段，未料才做第二天就出車禍離世，讓白髮人送黑髮人。

事發於10日深夜11時，馬姓外送員騎車載著食物行經博愛、永安街口時，25歲曾姓司機駕駛小貨車突然衝出，幾乎沒剎車，「砰」地一聲巨響，攔腰猛撞上他，馬男當場噴飛倒在騎樓下，安全帽也撞落，附近住戶聽聞聲響趕緊跑出來查看，赫見倒地的馬男滿臉是血昏迷，隨即報案送醫。

▲▼ 驚悚撞擊曝光！熊貓外送員「遭貨車吞噬身亡」噴飛留大攤血跡　安全帽滾落在地 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼ 驚悚撞擊曝光！熊貓外送員「遭貨車吞噬身亡」噴飛留大攤血跡　安全帽滾落在地 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼ 驚悚撞擊曝光！熊貓外送員「遭貨車吞噬身亡」噴飛留大攤血跡　安全帽滾落在地 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼ 驚悚撞擊曝光！熊貓外送員「遭貨車吞噬身亡」噴飛留大攤血跡　安全帽滾落在地 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲驚悚撞擊！29歲外送員遭貨車撞飛寫流一地慘死 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

車禍現場，機車右方毀損車殼碎裂，餐袋中還留有未送的食物，殘骸散落一地，馬男的鞋子也遺落一旁，留下大攤血跡，連花盆都被撞破；小貨車則因劇烈撞擊導致車頭凹陷，場面令人觸目驚心。不幸的是，經緊急送醫，馬男多處重傷，因腦部受重創，搶救1小時後仍宣告不治。

警方調查，事故路口為雙方都是直行單行道，沒有主支線幹道之分，也沒有號誌燈，雙方沒有酒駕，疑似車速都快釀禍。曾姓貨車駕駛供稱，當時晚間送貨，沒有注意到騎士，「突然就過來，很錯愕啊！」被依過失致死罪移送。

家屬接獲噩耗趕到殯儀館，一見到兒子慘況痛哭不敢相信，父親沉重慟訴，兒子做過很多工作，覺得不喜歡，本來在工廠上班，薪水比較低、工作不彈性，聽朋友推薦外送員待遇好，認為可以有另外一收入，就去做了，一開始還擔心風險高，有點反對。

馬姓姊姊說，弟弟才剛跟家人報喜，找到外送員工作，沒想到才剛上線第2天，竟車禍驟逝，一家人相當錯愕。年僅29歲的馬男和家人住在桃園，家裡從事水電工程，他從工廠換工作外送，剛上工十分勤勞，一天接17單，還勤跑宵夜時段，未料來不及領薪水分擔家計，就意外驟逝，讓一家人相當錯愕。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

▲▼29歲孝子外送宵夜搏命賺　遭撞飛血流一地慘死！父慟「才跑第二天」。（圖／東森新聞）

▲▼29歲孝子外送宵夜搏命賺　遭撞飛血流一地慘死！父慟「才跑第二天」。（圖／東森新聞）

▲孝子外送宵夜搏命賺慘死！家屬趕赴殯儀館。（圖／東森新聞）

▲▼29歲孝子外送宵夜搏命賺　遭撞飛血流一地慘死！父慟「才跑第二天」。（圖／東森新聞）

▲25歲肇事司機聲稱騎士突然跑出來「很錯愕」。（圖／東森新聞）

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