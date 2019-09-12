詐騙機房設在高檔重劃區內　「軍事化管理」警扮投資客突擊

▲苗栗警方破獲設在竹南的詐騙機房，逮捕陳姓男子等6名共犯。（圖和記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣刑大與竹南分局，12日聯手破獲設於竹南鎮大埔重劃區內，專門鎖定大陸人民進行詐騙的機房，共逮捕以陳姓男子（33歲）為首的不法份子共6人，查獲各式詐騙工具，及60多萬現金與毒品，全案依詐欺、毒品危害防制條例等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣警局刑警大隊、竹南警察分局8月中掌握情資，苗栗縣竹南大埔地區有一詐騙集團，承租新建之高價社區，做為詐騙機房，因該集團採軍事化管理，平常嚴管人員進出，且社區大門設有門禁，所承租房屋門外另裝設動態感應設備，如有人員靠近，屋內即有警示，且負責人異常低調，出入、送便當均以舊機車、平價國產車代步，且該集團所承租之新建社區僅有2、3戶實際居住，其他十餘戶均為外地投資客所有，詐騙機房設立不易遭發現檢舉。

▲苗栗縣警方破獲詐騙機房，查扣電話路由器、通訊平板、手機、詐騙教戰手冊等詐騙工具。和現金60萬元（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，專案人員為求突破，先以偽裝身分觀察該集團「辦公室」動態，11日見時機成熟，即向苗栗地方法院聲請搜索票執行查緝；且為防止查緝行動中，犯嫌驚擾銷毀證據，擬定攻堅計畫。並從該社區頂樓進到該集團據點處，再攀降到4樓，迅速攻堅進入屋內，在現場嫌犯錯愕中，立即控制作業中之「第一、二線話務人員」，查扣各式電話路由器、通訊平板、手機、教戰手冊等詐騙工具，及第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命等違禁品。

警方指出，陳姓男子與吳姓男子為高職同學，2人出資共同租下這間透天厝，更找來4名也是同學當接線生，一起向大陸民眾詐騙，手法是以信用卡欠費，如不匯款就會遭受上海市公安拘提，初步估計不法所得上千萬元，警方呼籲民眾如有接獲任何機關、銀行、團體通知欠款、欠稅通知，應該冷靜面對、小心查證，並透過「165專線」查證，切勿因心急而失去判斷能力，造成財物的損失。