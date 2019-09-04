女校長宮廟為考生祈福　慣竊摸走名牌包丟彰雲大橋下

▲竊賊騎腳踏車逃逸。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

二水國中陳姓女校長於5月間到二水鄉安德宮為校內考生祈福，將現金1萬2000元放在手提名牌包agnès b.內，為了虔誠膜拜隨手將手提包放在大殿條凳上，沒想到拜完一轉頭竟消失不見了，竊賊游男隨即遭警方循線逮捕，但現金已花光，包包也被丟在彰雲大橋下，彰化地院依竊盜罪判決游男6月徒刑，可易科罰金。

▲游姓竊賊將名牌包放在車籃內。（圖／民眾提供）

判決書指出，5月15日早上8點半，另案遭通緝的游男騎乘腳踏車至安德宮，見到宮內正舉行考生祈福儀式，覺得人多事雜，有機可乘，遂進入殿內覓財，當眾人暫離大殿至其他殿區祈福時，發現殿內牆腳條凳上有一只黑色名牌手提包，認為裡頭財物不少，隨即竊走逃逸。

游男偷竊校長黑色手提包後，置放前方菜籃逃逸，離開安德宮後在路邊清點財物，取走agnès b皮夾內1萬2千元，其包包內同品牌的agnès b皮夾、名牌要鑰鎖包、BMW鑰匙等財物一併丟棄彰雲大橋下。

▲二水國中舉辦考生祈福。（圖／民眾提供）

法官審酌，游男前科累累，自1986年以來入監服刑，竊盜記錄不曾間斷，歷經多次偵審程序，始終無法學到教訓，反而一偷再偷，實值非難，惟考量犯後坦承犯行，犯後態度尚可，量處其刑，以示懲戒。

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