批柯文哲823迎合深藍「噁爛」　王世堅：郭台銘怎被耍的一愣一愣的？

▲台北市市議員王世堅採訪。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

2020選戰激烈，鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲以及立委王金平三人將在23日的八二三炮戰紀念活動同台，結盟似乎勢在必行。王世堅直言，「郭台銘、王金平、柯文哲，正在上演一齣烏龍版的無厘頭西遊記」，郭台銘身為商場老將、台灣首富，竟然可以被柯文哲這個政治騙子耍得一愣一愣的。

王世堅說，郭柯王在上演一齣烏龍版的無理頭西遊記，先是一開始喬不定誰是唐三藏，然後一個自以為是孫悟空的豬八戒就跑出來亂獻策，瞎扯一堆，隨著時間的迫近，現在排定了可能的唐三藏，可是豬八戒還是在胡扯啊，這麼重要的823砲戰紀念日，這是我們全體國民、不分族群、不分男女老少，共同記憶的歷史事件，先前從來沒看到柯文哲，針對823紀念日來做大型的紀念會或演講會，今年柯文哲特地把823紀念日拿來大作，只為了迎合財神郭台銘。

王世堅分析，郭台銘來自深藍的家庭，「郭台銘的血抽出來都是深藍的嘛」，所以對郭台銘來講當然特別深刻，不是說他們紀念823不好，「而是你們要傳達的所謂郭、王、柯合，竟然是用這麼重大的歷史紀念日，然後是由一個毫無無歷史記憶、國家觀念的柯文哲，來促成、推動」，等於柯文哲濫用市長的資源，這個是市長每年都應當做的，結果柯荒廢了前幾年，「你一點都不在意，表示你毫無歷史記憶，你更沒有國家觀念嘛，你只是把這個紀念日拿來當工具，好讓你獻策給郭台銘，好讓你去寄生上流」，柯文哲這個做法是兩個字，「噁爛」。

王世堅說，自以為是孫悟空的豬八戒，不管多會鬼扯，不要忘了，逃不出如來佛選民的手掌心，其實很清楚柯文哲已經被台灣民意丟包了，一個被丟包的假孫悟空豬八戒，還能在那邊鬼扯獻策，真的覺得奇怪，郭台銘身為商場老將、台灣首富，竟然可以被柯文哲這個政治騙子耍得一愣一愣的，真的唐三藏，怎麼會看不清這是不是孫悟空，還是豬八戒裝的，照說孫悟空也好，豬八戒也罷，應該逃不出唐三藏的法眼。