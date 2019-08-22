　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批柯文哲823迎合深藍「噁爛」　王世堅：郭台銘怎被耍的一愣一愣的？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市市議員王世堅採訪。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台北市市議員王世堅採訪。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

2020選戰激烈，鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲以及立委王金平三人將在23日的八二三炮戰紀念活動同台，結盟似乎勢在必行。王世堅直言，「郭台銘、王金平、柯文哲，正在上演一齣烏龍版的無厘頭西遊記」，郭台銘身為商場老將、台灣首富，竟然可以被柯文哲這個政治騙子耍得一愣一愣的。

王世堅說，郭柯王在上演一齣烏龍版的無理頭西遊記，先是一開始喬不定誰是唐三藏，然後一個自以為是孫悟空的豬八戒就跑出來亂獻策，瞎扯一堆，隨著時間的迫近，現在排定了可能的唐三藏，可是豬八戒還是在胡扯啊，這麼重要的823砲戰紀念日，這是我們全體國民、不分族群、不分男女老少，共同記憶的歷史事件，先前從來沒看到柯文哲，針對823紀念日來做大型的紀念會或演講會，今年柯文哲特地把823紀念日拿來大作，只為了迎合財神郭台銘。

王世堅分析，郭台銘來自深藍的家庭，「郭台銘的血抽出來都是深藍的嘛」，所以對郭台銘來講當然特別深刻，不是說他們紀念823不好，「而是你們要傳達的所謂郭、王、柯合，竟然是用這麼重大的歷史紀念日，然後是由一個毫無無歷史記憶、國家觀念的柯文哲，來促成、推動」，等於柯文哲濫用市長的資源，這個是市長每年都應當做的，結果柯荒廢了前幾年，「你一點都不在意，表示你毫無歷史記憶，你更沒有國家觀念嘛，你只是把這個紀念日拿來當工具，好讓你獻策給郭台銘，好讓你去寄生上流」，柯文哲這個做法是兩個字，「噁爛」。

王世堅說，自以為是孫悟空的豬八戒，不管多會鬼扯，不要忘了，逃不出如來佛選民的手掌心，其實很清楚柯文哲已經被台灣民意丟包了，一個被丟包的假孫悟空豬八戒，還能在那邊鬼扯獻策，真的覺得奇怪，郭台銘身為商場老將、台灣首富，竟然可以被柯文哲這個政治騙子耍得一愣一愣的，真的唐三藏，怎麼會看不清這是不是孫悟空，還是豬八戒裝的，照說孫悟空也好，豬八戒也罷，應該逃不出唐三藏的法眼。

ET快訊
24歲女小腹隆起「以為懷孕」卻驗出癌末　陸男友「回4字」她秒
英駐港職員鄭文傑赴深圳失聯！陸媒爆「他嫖娼被拘15天」

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／2分鐘看新版身分證7功能　蘇貞昌掛保證：不會有被監控的危險

韓國瑜顧問團談重啟核四　林飛帆諷：「噗嚨共」團隊加一個「土豆」

慶祝高嘉瑜出戰選立委　粉絲瘋狂餵食「送100份雞排」

如果有追蹤器就大條了！　謝龍介：確實有看到「電線」照片

快訊／「郭柯王」世紀同框！三人並肩而坐　823音樂會後大合照

「白鹿」颱風逼近　國軍3萬4千兵力待命

坦言遭勸選大安立委　簡舒培：黨中央一天多變、無所適從

韓國瑜解密「遲到25分上哪去」！臉書PO出佛光山：祝星雲大師吉祥平安

批柯文哲823迎合深藍「噁爛」　王世堅：郭台銘怎被耍的一愣一愣的？

社區小旅行好難到　雲林女兒張嘉郡點出「地方創生問題關鍵」

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

連路人都搶拍！慶祝奶奶93歲生日 製「巨型看板」當驚喜...網：好溫馨

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

跟豆漿一起睡超怕翻身壓死牠...　整晚睡姿「腳自動彈開」網友笑瘋

狗媽媽求溫飽...外出覓食遭車撞！　為餵奶拖行身軀800M...傷重離世

影／2分鐘看新版身分證7功能　蘇貞昌掛保證：不會有被監控的危險

韓國瑜顧問團談重啟核四　林飛帆諷：「噗嚨共」團隊加一個「土豆」

慶祝高嘉瑜出戰選立委　粉絲瘋狂餵食「送100份雞排」

如果有追蹤器就大條了！　謝龍介：確實有看到「電線」照片

快訊／「郭柯王」世紀同框！三人並肩而坐　823音樂會後大合照

「白鹿」颱風逼近　國軍3萬4千兵力待命

坦言遭勸選大安立委　簡舒培：黨中央一天多變、無所適從

韓國瑜解密「遲到25分上哪去」！臉書PO出佛光山：祝星雲大師吉祥平安

批柯文哲823迎合深藍「噁爛」　王世堅：郭台銘怎被耍的一愣一愣的？

社區小旅行好難到　雲林女兒張嘉郡點出「地方創生問題關鍵」

大馬麥當勞挑戰「3倍辣炸雞」　3台灣人一吃慘GG：蹲廁所「灼熱爆菊」！

中職／高中找到蹲捕樂趣　羅暐捷設定3年上一軍

致死率高達70%！「這種病」連兒科急診醫都怕...患者恐瞬間成植物人

苗栗明德社區復育野蜂有成　將辦「成果發表」共同保護森林

影／「孟晚舟」機場被扣留畫面首度曝光！海關花了3小時搜查盤問

首屆世界盃跆拳道品勢賽　馬允中公認品勢雙金入袋

八百壯士8/23再上陣！軍公教年改釋憲遊行　北市4百警力維安

2019週年慶必BUY攻略！敏感性女孩趕快囤起來

中職／邱志恆零簽但激勵獎金門檻低　上一軍就有望拿到

我家就有任意門！驚喜價小預算也能買大車　說走就走與世界零距離

政治熱門新聞

即／讓90位日籍官員空等25分..

謝龍介「看過韓的追蹤器」！王淺..

即／日本自民黨青年局長訪台　韓..

幕後／韓國瑜美商演說　外商代表..

快訊／政院：明年10月全面換發..

韓國瑜喊重啟核四　侯友宜：有能..

挺韓名嘴：韓國瑜再假掰下去沒勝..

打臉陳麗娜追蹤器說　網洗板討照..

數位身分證有國旗　40億增8功..

網友討追蹤器！陳麗娜坦言：我沒..

韓遲到原因曝！原來去佛光山

朱學恒批韓國瑜愛將：公信力退回..

韓國瑜2度失禮　一稿兩講現場尷..

常美冰店跟風韓國瑜「晶晶體」　..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 王令麟 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／北捷板南線塞爆「像跨年」　2站開19分鐘

白鹿增強又變胖！接近台灣時達強度顛峰

獨／罔腰親密片瘋傳！男友鳳梨心痛曝分手原因

即／讓90位日籍官員空等25分鐘！韓國瑜：已獲體諒

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

AV女帝消失10年⋯如今住在下水道

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

金希澈、利特舞台零互動！粉絲：他們吵架了

具惠善：安宰賢嫌X頭不性感逼離婚

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

白鹿撲台「台灣頭到尾都有」！周六日強風豪雨

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」：妳把我毀掉

恐龍家長：沖繩有沒有賣腸病毒特效藥？　網友全怒了

謝龍介「看過韓的追蹤器」！王淺秋打臉了

更多

最夯影音

更多

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面