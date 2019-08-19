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社會 社會焦點 保障人權

木板隔22間套房…電磁爐爆炸秒成火海　他害婦人燒成焦屍嘆：想賠卻賺不多

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▲▼京華城公寓大火。（圖／記者林裕豐攝）

▲老公寓用木板隔成22間套房，其中1房電磁爐爆炸後，現場瞬間化為火海，1名婦人逃生不及被燒成焦屍。（圖／記者林裕豐攝）

記者羅志華／台北報導

台北京華城對面1間公寓於2017年12月間發生火災，當時4樓的出租套房及5樓頂加全部燒毀，1名60多歲的婦人逃生不及，被燒成焦屍慘死。經調查，李姓房客使用電磁爐不慎爆炸，才會釀成火災。台北地院依過失致人於死罪，判李男及汪姓二房東6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年；全案仍可上訴。

李男於現場聽判時相當感嘆，他和死者是非常好的鄰居，不料竟因自己的疏失，害婦人慘死；雖然他已向家屬道歉，但無奈錢賺得不多，沒辦法好好賠償家屬，目前賠償條件也不太清楚，一切交由律師處理。

警方當時勘驗現場，發現4樓竟以木板隔成15間套房，5樓頂加也隔了7間雅房；火災發生時，木板隔間反而助長了火勢，加上房客眾多，大家逃生亂成一團，悲劇也因此發生。

部分投資客會買公寓隔間成套房出租，房東們為了賺錢，隔間也「越來越誇張」；房客受到相對便宜的租金吸引，往往忽略安全風險，直到意外發生才後悔莫及。台北市於2010年時已規定住宅隔套改裝，需檢附下層所有權人同意書；新北市也於2019年元旦跟進，期望避免憾事再發生。

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