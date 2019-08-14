撞倒機車後逃逸　警調監視器找到人…他說：我不會處理車禍

▲自小客車駕駛倒車不慎衝撞機車肇逃。（圖／記者陳玉翻攝，以下同）

記者陳玉／台中報導

台中市1名蔡姓騎士將機車停在南區頂橋三巷內，要牽車時突然發現愛車後方遭撞車體擦損，卻未見肇事者留下聯絡資料，報警處理，警方循線找到肇事的曾男到案說明，曾說是在倒車時不慎撞上後方機車，「不會處理」事故現場，警方說，雖無人受傷，曾姓駕駛仍不得離開現場，逃逸行為將會依規定舉發。

▲自小客車駕駛倒車不慎衝撞機車。

臺中市政府警察局第三分局交通分隊於7月28日10時許，接獲1件交通事故案件，1名蔡姓車主表示自己將機車停在南區頂橋三巷內，下午前往騎車時，突然發現自己悉心照顧的愛車後方遭撞，車體擦損，卻未見肇事者留下聯絡資料，他不甘受損，報警處理希望能找出肇事者，賠償他的損失。警方接獲報案後立即調閱監視器，很快就掌握到相關車牌號碼，並請曾姓駕駛人到案說明。

曾姓駕駛到案時稱自己當天到台中處理事情，因事故地點巷弄狹窄，倒車時特地請人協助指揮，但仍因不慎撞上後方機車，自己馬上下車去將機車扶起，卻因自己並非當地人，當下不知道該如何處理。警方從調閱的監視器中所見，曾姓駕駛在事故地點前倒車，車子油門一時沒有控制好，直接衝撞後方機車，他將車子扶起後雖看起來有些不知所措，仍將車子停妥裝卸物品直至離開。

▲機車車體受損。

分隊長蔡興邦表示：「曾姓駕駛倒車因故擦撞上路旁車輛，事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，曾姓駕駛仍不得離開現場，該逃逸之行為將會依規定舉發」。

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