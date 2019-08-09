臉書砸9400萬推新功能「新聞標籤」！　用戶閱讀報導更方便

▲臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）與夫人普莉西拉．陳（Priscilla Chan）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者黃可昀╱綜合報導

臉書8日證實將要推出新功能「新聞標籤」，不惜砸下每年300萬美元（約台幣9487萬元）的費用向新聞媒體購買授權，以後用戶能夠更快速、方便地在臉書上閱覽新聞，新聞業也能選擇報導內容要直接刊登於臉書，或是只附上連結標籤，使得新聞業的廣告收益能受到更多保障。

據《華爾街日報》報導，目前臉書接洽的新聞平台包括美國廣播公司新聞網（ABC News）、道瓊（Dow Jones）、華盛頓郵報（The Washington Post）以及彭博（Bloomberg）。臉書發言人表示，臉書確實正在開發新聞標籤功能，「預計今年秋季會推出」。

▲新功能將在今年秋季推出。（圖／路透社）



事實上，過去新聞業曾抗議，臉書平時都免費使用他們的新聞標題和導言，所以廣告收益最後是進了臉書的口袋，這使得新聞公司面臨生存危機，因此，臉書決定日後將會讓新聞業自己決定文章的曝光方式，可以直接將報導內容PO上臉書，或選擇只放上連結，用戶點擊後就會連回新聞平台的頁面。

報導指出，臉書和新聞平台間的授權協議是3年，但目前尚未傳出有媒體已正式同意授權。臉書首席執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）過去也曾說過，「讓用戶能閱讀更多真實、客觀的新聞是很重要的事」，所以他會努力在臉書上推廣更多值得信賴的報導。

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