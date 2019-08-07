一加侖滾水潑臉！她睡夢中痛醒驚「是老公」　全身20％嚴重燙傷





▲沙波瓦洛娃至今還不明白為何遭到丈夫如此對待。（圖／翻攝自烏克蘭媒體「HTH」）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭一名2個孩子的媽，日前在清晨6點的睡夢中，因被丈夫以近一加侖滾燙的熱水潑臉而痛醒，幸好最後她從窗戶逃出求救，送醫時全身包含臉部有20％大面積燙傷；無良的丈夫目前仍在逃。

綜合外電報導，7月2日，住在烏克蘭東部城市Zaporizhzhia的沙波瓦洛娃（Anastasia Shapovalova），清晨6點被丈夫倒了一盆燒開的熱水在臉上，部分熱水還流進她嘴裡。她痛得驚醒，立刻試圖掙脫，但過程中又被另一盆熱水潑中，最後她趁機爬出窗戶向路人求救，在幫助下被送上救護車前往醫院。她丈夫隨後也逃走不見人影。

▲沙波瓦洛娃受到嚴重燙傷所苦，將面臨多次手術。（圖／翻攝自烏克蘭媒體「HTH」）

接受救治的沙波瓦洛娃上半身包含雙手都包覆在紗布裡頭，嚴重燙傷的臉上抹了藥，模樣相當悲慘。她接受媒體訪問時回憶道，她和33歲的老公在事發前一天晚上曾到公園聊天，「他可能聽到了什麼不喜歡的話，我到現在還不知道是什麼。當天晚上我們還一起上床睡覺。」

燒傷病房主任醫師塞克（Andrey Sekh）表示，沙波瓦洛娃的傷勢情形嚴重，集中在頭、臉、嘴以及上半身，將來要進行多場手術，而現在她還需要大量輸血。警方已經發布通緝，正在追捕逃犯。