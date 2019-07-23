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網路投保2019上半年吸金逾23億　利變年金險超夯大增1.24倍

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▲▼金管會今天公布今年1至6月份網路投保統計。（圖／記者紀佳妘製表）

▲金管會今天公布今年1至6月份網路投保統計。（圖／記者紀佳妘製表，點圖可放大）

記者紀佳妘／台北報導

金管會保險局今（23）日公布網路投保情況，2019上半年保費收入達23.1億元，比起去年同期年成長近1倍，其中網路投保最夯的種類是利變型年金、旅平險與定期壽險；至於產險則是汽車險、機車險及旅平險。

根據保險局統計，截至今年6月底，共有32家保險公司開辦網路投保，其中壽險17家、產險15家。今年1至6月保費收入達23.1億元，比起去年同期的增長近1倍，顯示網路投保仍持續增溫中。

▲▼今年1至6月網路投保銷售，其中利變年金險依然是最受歡迎的險種。（圖／記者紀佳妘製表）

▲今年1至6月網路投保銷售，其中利變年金險依然是最受歡迎的險種。（圖／記者紀佳妘製表）

壽險業的網路投保的保費收入達16.7億元，比去年同期大幅成長114%，其中最受歡迎的是利變年金險，較去年同期大幅成長124%，緊追在後的是旅平險、定期壽險；產險業網路投保的保費則為6.4億元，成長46.7%，銷售第一名的是汽車險，再者是機車險與旅平險。

以保費收入來看各家保險公司排名，今年上半年網路投保壽險公司前3名分別是國泰人壽（約新台幣9.03億元）、富邦人壽（約新台幣4.54億元）、台灣人壽（約新台幣1.26億元），其中利率變動型年金保險占16億元、旅平險占5964萬元、定期險372萬元。

至於產險公司前3名各別是富邦產險（約新台幣2.32億元）、新安東京海上產險（約新台幣1.32億元）、國泰產險（約新台幣7200萬元），其中最高的是車險占3.61億元、機車險占1.14億元、旅平險是1.04億元。

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關鍵字：金管會,保險局,網路投保,利變年金,旅平險,壽險,產險

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