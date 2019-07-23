南山人壽爆人工key錯理賠金「多一個0」　金管會要第三方機構查核

▲南山人壽日前發生理賠金key錯烏龍事件，金管會對此表示，要第三方機構查核。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

南山人壽日前發生理賠金key錯烏龍，理賠金額竟然「多一個0」。金管會今（23）日表示，按照公司通報情形，主要是人為作業疏失，與系統並沒有關聯，不過還是會請第三方認證機構來查核驗證。

據了解，一名民眾投保30萬保額的壽險，因身故獲得理賠，卻發現理賠金額高達千萬，且已全數匯到戶頭。南山人壽對此發出聲明，這起事件是人員輸入誤植的單一個案，與電腦系統無關，並在第一時間立即聯繫保戶，向保戶致歉，並獲得保戶諒解。

南山人壽表示，系統已提供試算及提醒機制，並自動帶入初步試算金額，但人員覆核後輸入給付金額的作業過程誤植數字，導致本案溢付保險理賠金。

南山人壽指出，該事件發生後，已向第三方驗證單位說明，並提供相關資料與畫面供查核，目前第三方驗證單位也進行實地抽樣查核，了解系統已有試算及提醒等機制，後續除了要求人員落實作業品質，同時也會加強查核驗證機制，以確保給付內容及金額的正確性。

金管會保險局副局長張玉輝表示，根據公司通報說明，這起事件主要是人為作業疏失，與系統並沒有關聯，原先是有系統自動帶入初步試算金額，但人工覆核時輸入錯誤，導致出現多付的情形。

張玉輝指出，這次只是單一個案，人工覆核及後端人工覆核也都沒看出來，後續將會依照公司通報，請第三方認證金購來查核驗證，確認是否有無疏失。