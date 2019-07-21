南韓投下水炸彈！丹娜絲釀2千公頃農地泡水　暴雨中驚傳淺層地震

▲ 丹娜絲在南韓南部造成淹水災情。（圖／釜山警察廳）

記者陳宛貞／綜合報導

今年第5號颱風丹娜絲18日遠離台灣後北上，在日本及南韓降下大雨。雖然颱風目前已經消滅，南韓南部地區仍有逾2000公頃的農地淹水，多棟住宅因「水炸彈」沖刷而龜裂，因此必須離家逃難的災民至少有11人。暴雨持續之際，今（21）日稍早又發生罕見的地震，天災不斷。

全羅南道廳21日指出，丹娜絲至少帶來316.5毫米的雨量，道內有928公頃及一棟民宅泡水。今晨7時50分左右，正在求禮郡光義面的泉隱寺附近溪谷玩水的8名遊客也因大雨受困。濟州島共發生93起意外，包括淹水、路塌等等；釜山也有多達156起，包括路樹倒塌、淹水等等。

▲ 南韓今日稍早發生規模3.9地震。（圖／南韓氣象廳）

另一方面，南韓東南部21日上午11時4分（台灣時間10時4分）發生規模3.9的小地震，震央位於慶尚北道尚州市北北西方11公里處，震源深度約14公里，在慶尚北道及忠清北道測得最大震度4級。氣象廳專家指出，此次地震由斷層活動所致。

根據消防當局，截至目前為止並無民眾因地震報案，也沒有人員傷亡，但全國各地都有民眾表示有感。地震當時在震央附近的尚州市廳工作的民眾表示，「有種『砰』的一聲後重重回到地面的感覺。雖然不到書架上的東西會掉下來的程度，但市民應該都有感覺到。」