紫外線照射瞬間揭露男性尿尿「噁心噴濺」　最遠長達91公分

▲紫外線揭露站著尿尿的噁心噴濺。（圖／翻攝自YouTube／QS Supplies）

國際中心／綜合報導

英國衛浴產品業者QS Supplies12日公佈一項調查，針對男性習慣站著尿尿，然而即便認為自己尿得很準，但其實透過紫外線照射都可以發現，肉眼看不見的極微小尿液已經噴濺到馬桶周圍、地板、牆壁、衛生紙，甚至最遠能到36英吋（約91公分）。

QS Supplies對1019名的男性進行如廁習慣調查，發現有高達69%的人會站著尿尿，其中又有31％的男性會瞄準馬桶後半部，因為他們認為這種方式的尿液回彈率才比較低。然而QS Supplies以紫外線照射模擬男性上廁所的情況，發現就算準確尿到馬桶裡，仍會有數以千計的微小尿液回彈、噴濺到周圍，甚至對準後半部還比對準馬桶內的水和前壁產生更多回彈。

QS Supplies表示，儘管坐著尿尿也有可能弄髒馬桶和馬桶蓋下方的前緣，不過噴濺的範圍卻明顯比站著上廁所乾淨許多。從實驗結果能發現，在每次模擬時，不管我們瞄準馬桶哪裡，總會有一些液體噴濺到馬桶周圍，像是座圈、蓋子下方，地板等。

對此，發言人也指出，雖然坐著尿尿不能完全防止尿液噴濺，但確實可以防止尿液噴濺出馬桶。

不少男性認為坐著尿尿不健康，但荷蘭萊登大學附設醫院指出，當男性坐著尿時，膀胱裡的殘尿會比較少，而且排尿量會增加、尿速也更快。雖然站著或坐著，應該都不會影響泌尿道，不過站立時，必須用力支撐身體，所以骨盆底肌會比較緊張；相反地，坐著尿反而可以幫助身體放鬆。

▼QS Supplies實驗影片。（影片／翻攝自Youtube／QS Supplies）