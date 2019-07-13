雙手受傷換腳練習　美國15歲少年僅花16.9秒「腳解」魔術方塊

▲Daniel Rose-Levine用腳解魔術方塊。（圖／翻攝自Youtube／Daniel Rose-Levine）

國際中心／綜合報導

解魔術方塊用單手解、蒙眼解，甚至一次解多個或許已不稀奇，只靠雙腳解才有看頭。美國的15歲少年Daniel Rose-Levine直接用腳解魔術方塊。他表示，雙手因解魔術方塊受太多傷，之後便開始用腳練習。在比賽上，他只花16.9秒就解開一個三階魔術方塊，創下世界紀錄。

用腳解魔術方塊在競速比賽上相當常見，但也具有爭議性。有些參賽者認為用腳解魔術方塊並不衛生，並拒絕參加比賽，即便會影響自己的得分也毫不在乎。

根據Ruwix wiki網站，雖然大部分的競速玩家在參加官方賽事前都會洗腳，但無法保證所有參賽者都會照做，所以有些人希望這個項目在官方賽事上被移除，但是腳解魔術方塊令人印象深刻，吸引大量媒體關注相關賽事。

WCA（世界魔術方塊協會）競賽規則適用在所有世界方塊協會認證的官方比賽，在官方賽事上，腳解魔術方塊需使用特殊計時器，參賽者不僅只能用腳和地面操作魔術方塊，也以雙腳放上計時器的感應區來停止計時，所以可方便參賽者用腳進行比賽。成績判斷的標準是參賽者用腳解開三次魔術方塊，並計算三次時間，以三次時間的平均值作為成績。

Daniel Rose-Levine說，「用腳解魔術方塊一開始真的很困難，我花了10分鐘才搞定，實際上，當我的雙手因為解魔術方塊而受太多傷後，我才開始更多的用腳練習，所以有段時間我只用雙腳練習解魔術方塊，就在那時，我的速度就已經快打破世界紀錄了。」

▲Daniel Rose-Levine創腳解（單次）世界紀錄。（圖／翻攝自WCA網站）