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親子

媽媽們也要替自己心疼　媽媽心Jenny：妳也是那一個小孩

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▲小女孩，哭泣，媽媽，安慰，傷心，難過，同理心，童年，教育。（圖／記者王盈雅攝）

▲媽媽心Jenny：媽媽們也要替自己心疼。（示意圖／CFP視覺中國）

文／媽媽心(Jenny )

我們要小孩好，要小孩健康，所以要小孩吃得健康、睡得飽，不開心要講出來，多休息、珍惜自己……小孩子如果沒有做到媽媽會心疼，媽媽們愛小孩天經地義。但是有多少的媽媽為了照顧小孩子睡眠不足，為了趕到學校送便當給小孩，自己沒有時間吃午餐，許多不開心憋在心裡強顏歡笑。 要記得，媽媽們也要替自己心疼，也要好好照顧自己，因為妳也是那一個小孩，不只要照顧好孩子，更要照顧好自己！


▼更詳細話題內容請看《媽媽心時間 mamacheers show》影片

★Jenny，「媽媽心mamacheers」創辦人，是一位很愛水的媽媽，有四個寶貝，家庭事業兩邊忙，持有法國藍帶廚藝高級認證，堅持餐餐自己下廚給小孩健康美味。自從大學畢業後，一路從飯店房務清潔人員到美國高盛資產分析師，Jenny清楚感受到成長及教育的重要性，於是開始媽媽心的旅程，因為相信整個世界的未來就是所有的小孩，更希望能凝聚所有媽媽的心來讓這個世界更溫暖，更美麗！曾任世新大學大學部講師，現任美國康乃爾大學在台面試員，著有《從後段班到康乃爾》一書。

★歡迎按讚「媽媽心 mamacheers」粉絲團和「媽媽心mamacheers」網站。

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關鍵字：媽媽心,Jenny,媽媽心mamacheers,媽媽心時間,小孩

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