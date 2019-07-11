中日文化交流躍進　寶吉祥前進京都首辦水墨x陶藝聯展

▲這場聯展請來不少文化界重要人士，由左至右分別為前故宮院長馮明珠、大陸畫家樊洲、京都市長門川大作、寶吉祥藝術中心經理顏麒生、前故宮院長林曼麗、公民黨議員國本有利、京都文化部長古川博規、京都文化部副部長森本隆浩。（圖／台灣寶吉祥藝術中心提供）

生活中心／綜合報導

台灣寶吉祥藝術中心昨（10日）在日本京都知名的橋本關雪紀念館舉行「樊洲水墨與夏沂汾陶藝」日本首展開幕記者會，寶吉祥藝術中心經理顏麒生將該中心收藏的美籍已故陶藝大師夏沂汾先生在鶯歌創作的陶藝品「峭壁」，以及寶吉祥集團顏總裁私藏的樊洲名畫致贈給京都市長門川大作，期盼台日人民在文化與情感交流永固長存。

寶吉祥藝術中心經理顏麒生表示，「峭壁」選用苗栗土，先以手拉胚後再以手塑切出六個切面難度極高，近觀像岩石，遠觀以不同面向欣賞又似山景，如台日兩地形多山川流水，也象徵兩地人民友誼堅如磐石，固取其形寓意而贈之。

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▲台灣寶吉祥藝術中心經理顏麒生（右）致贈台灣陶藝給京都市長（左）。（圖／台灣寶吉祥藝術中心提供）

京都市長門川大作，在出席開幕會時表示，看到陶藝家的作品可以感受到藝術家燃燒生命在創作，將靈魂燒進陶藝作品裡，讓他十分感佩。樊洲大師畫作題為「湖光氤盤月中来」，形容湖水波光粼粼、氣韻生動是因為月光照耀的原因，隱喻月光無私普照。

7月10日下午舉行開幕記者會貴賓雲集，包括京都市長門川大作、京都府文化部部長古川博規、寶吉祥藝術中心經理顏麒生、寶吉祥藝術中心顧問馮明珠、國家文化藝術基金會董事長林曼麗、大陸水墨畫大師樊洲、已故美籍陶藝家夏沂汾（Evan Shaw）女兒等近百位嘉賓出席盛會。

寶吉祥藝術中心經理顏麒生表示：此次水墨陶藝二人聯展，選在日本國家指定名勝且鮮少對外開放給外國藝術中心作為展場的京都橋本關雪紀念館舉辦，可說是兩岸藝術界的第一次因此意義非凡。

顏麒生表示，樊洲大師長年於大陸終南山30餘年創作，呈現以全新線條表現的中國新水墨理念，表現中華思想的深邃廣大，也為中日水墨交流添上新頁。而定居台灣三十年在新北市鶯歌創作無數的已故美籍陶藝家夏沂汾，則是結合西方雕塑與展現台灣工藝的柴燒落灰陶給人樸拙熱情的感動，在日本豐厚的陶藝文化帶來不同美感，兩項參展作品都深獲京都市長門川大作與京都文化部長古川博規等嘉賓喜愛。京都市長門川大作說，他平常愛穿日式和服，走在路上常被誤認為台灣觀光客，他笑稱因為台灣觀光客喜愛穿和服上街。

主辦方還以台日茶道交流招待貴賓，中式茶飲由台灣知名茶人胡筱貞老師以頂級野生普洱展現台灣功夫茶讓日本友人品嘗。日式茶道以日本最具知名的裏千家門派代表越田宗紀教授遵循日本茶聖千利休（16世紀）所立下的泡茶法招待貴賓。