百公尺高龍捲風瞬間颳爆　玻璃碎片如子彈她滿臉鮮血…以為完了

▲屏東縣南州鄉、林邊鄉龍捲風襲擊，80歲老嫗滿臉被碎玻璃刺傷住院治療。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉，2日一早重回昨天屏東縣南州鄉萬華村與林邊鄉鎮安村的龍捲風襲擊現場，發現龍捲風寬度達300公尺，高可能超過百公尺，侵襲範圍約5公里，所經之處，草木不生，蓮霧等果樹被連根拔起，椰子樹攬腰折斷，鐵皮屋被掀翻、房屋玻璃破裂、車輛被捲起的硬物砸毀，滿目瘡痍，令人怵目驚心。

▲▼蘇清泉（左）慰問搶修台電人員、蓮霧樹連根拔起。

這起龍捲風，共造成4人受傷，經包紮治療後已有3人出院，剩一名住在南州鄉萬華村80歲婦人臉部被玻璃、金屬破片嚴重刺傷，由於傷勢不輕還在住院治療。

這名婦人表示，龍捲風颳起後，她在住處客廳坐，聽到颳起大風，正在納悶，瞬間整間房屋的玻璃全部被颳破，碎片紛飛，她整個臉部都是血，在後方的兒子看到，立即打119求助，試了幾次電話都佔線，兒子看到風變小了，趕緊以以家裡的車輛載她開著大燈，拚命加速衝到安泰醫院就醫。

醫師看到老婦滿臉都是玻璃碎片，衣服沾滿血，緊急著手清除，一小片一小片夾出臉上碎破璃，經4小時的清創、縫合手術才完成。她說，第一次遇到這麼可怕的龍捲風，被襲擊的剎那，「以為要完了」。

除了這名婦人住院，到目前為止還有近千戶停電；台電人員全力搶修，蘇清泉另偕同曾煜起助理前往慰問。而在鎮安村、萬華村，龍捲風所經之處，蓮霧被連根拔起，椰子樹被攬腰折斷，已結果的椰子散落滿地，鐵皮屋整片被颳走，電話桿傾倒，房屋玻璃碎裂，車輛被飛起的異物砸中，損失相當慘重，民眾期盼政府依天然災害救濟辦法等進行救濟，以減少損失。