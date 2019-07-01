吃冰又怕熱量高？超簡單低卡「懶人小點心」　用希臘式優格決勝負

文／栗栗鼠Ririchipmunk

時序已經進入夏季，你是否也覺得每天的陽光，都熱到要把人曬乾似的？栗栗鼠最近在上駕訓班，在接近正午時待在烈日下的車內，就像烤箱一樣，每次上完課回家都頭昏眼花，感覺快虛脫，好想來點冰冰涼涼的甜點消消暑氣。

但冰淇淋跟冰棒不只熱量高，脂肪量跟含糖量也很爆表，吃下去就要去健身房運動好幾個小時還債，想想真的很不划算……所以今天要來跟大家分享一道超適合夏天的甜品！不僅熱量低又營養，製作過程還簡單到爆，堪稱超高CP值懶人料理！快快繼續看下去吧～～

這道希臘式優格是將一般優格經過布或是濾紙，將乳清過濾後製成，吃起來比一般優格濃郁扎實，一入口滿嘴乳香，所以又有「優格乳酪」之稱。

而且呀～～因為在過濾的製程中，也將一些乳糖濾掉了，所以不僅糖跟碳水化合物含量比起一般優格更低，就連脂肪量也較低，不論你是健身人士或是想維持好身材，希臘式優格都是你的好朋友。（而且拿來醃肉或入菜也都超好吃，能增加肉品鮮甜軟嫩度喔！）



▲炎炎夏日想吃冰又怕胖，這時候來一點希臘式優格是最好的選擇。（圖／由栗栗鼠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

首先，你需要準備一些希臘式優格，將優格平鋪在烘焙紙上。

接下來是上面的配料部分，栗栗鼠總共做了兩份，一份是只有蔓越莓果乾的，另一份是再加了無花果乾的。蔓越莓含豐富維他命C，還有前花青素能預防泌尿道感染，是很適合女生的水果；無花果，含豐富的蛋白質分解酶、天門冬胺酸、β-胡蘿蔔素、硒，可以助消化、消疲勞、抗氧化，好處多多的它又有「生命之果」的美稱。



▲配料都可以隨喜好添加，加入蔓越莓果乾或無花果都對身體很好。

配料也可以隨喜好添加，像是加上堅果或是巧克力碎片，再淋上蜂蜜，或是想要罪惡一點，鋪上香蕉再抹上花生醬，最後再放點棉花糖，味道一定會非常濃郁迷人。

最後的步驟，只要將放好配料的希臘式優格，放進冷凍庫裡約一小時至結凍，再從烘焙紙上剝下來，就完成優格脆脆冰了！製作過程是不是超級簡單？而且除了營養滿點又低卡之外，自己做的食物也能把關衛生，吃起來也安心許多～～



▲簡單就能完成一份，營養又健康的優格脆脆冰。

說了這麼多，那麼最重要的口感如何呢？跟你說！一咬下去有種吃巧克力的酥脆感，接著你會感覺優格在你口腔融化，散發一股冰涼的牛奶香氣，接著湧上的是果乾的香氣與口感，如此多層次又簡單的小點心，快來試試吧！

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