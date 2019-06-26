沈發惠宣布不參選立委　民進黨續讓黃國昌態勢明朗

圖文 / 鏡週刊



去年未爭取新北市議員連任的民進黨中常委沈發惠，原被黨內認為有意爭取新北市第12選區（汐止等7區）立委提名。不過今（25日）晚他透過臉書正式宣布，他將加入蔡英文總統競選團隊，「全力為台灣輔選，不爭取本區立委的提名。」

目前新北市第12選區現任立委為時代力量立委黃國昌，地方雖盛傳黃並不打算參選爭取區域立委連任，有意轉戰不分區，但黃目前始終未對外證實。本刊調查，而民進黨早在4月的提名策略小組會議中，就已經定調要禮讓時代力量的現任3席區域立委，這段時間積極勸退沈發惠。

沈發惠在臉書指出，看到台灣的民主面臨來自境外的威脅，台灣的主權在中國的威脅下危如纍卵，基於對台灣未來的擔憂，也受香港反送中事件的觸動，讓他重新思考個人的進退與腳步。

他透露，日前他與蔡英文有一次會面討論，他們同樣重視去年九合一選民所傳達的訊息，更認知到歷經黨內總統初選之後，團結一致、整合戰力是當前最迫切的議題，只有民進黨再次贏得人民的信任，才能守護國家主權、民主生活。蔡也向他當面提出加入競選團隊的邀請，他非常感謝總統的看重與信任，面對如此關鍵的挑戰，他願意加入總統連任競選團隊，貢獻一己之力，全力輔選。

沈發惠強調，他將不爭取立委提名，除了全力投入總統輔選工作外，是希望能團結、凝聚更多進步的力量，讓黨中央有更寬廣的空間去集結其他進步的力量、共同布局，以贏得2020國會優勢，共同守護台灣民主。他也向期待他參選立委的鄉親致歉，「我沒有離開，而是在另一個戰鬥位置，為我們共同的信仰與理念，繼續打拚！」



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