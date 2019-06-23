男持玩具假鈔專騙顧店老人　被害家屬怒PO網：奧少年！

▲男子進門選好床罩，從口袋撈出假鈔付給老闆，並找回真鈔後隨即離開。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣苑裡、通霄地區近來拿假鈔購物事件頻傳，受害者大多是上了年紀，一時不察的老人家；這3年來受害的店家超過6起，氣得家屬把監視器畫面PO上網，提醒大家多多注意；而警方表示，店家都無報案，所以均未偵破。

被害店家表示，21日晚間即將要打烊關門時，1名年約20出頭的男子，說是要買床罩，在他東挑西選後，拿了一組價值約1500元的床罩，最後討價還價以1400元成交。男子隨即從口袋撈出2張千元大鈔付帳，店家一時不察，還找了600元給這名男子。

▲男子晚間趁著店家準備打烊之際，欲進入選購寢具，老人家不疑有他，開門讓他進入。（圖／記者黃孟珍翻攝）

店家隔天在清點現金時，發現有2張印著「魔術銀行」的千元玩具鈔，隨即調閱監視器，才發現自己被騙了；但被騙店家認賠了事，並未向警方報案。而家屬得知後，在臉書社群「苑裡串起來」公布詐騙男子的樣子，更怒批「身體體壯、不思正道、還騙老人家真夠…優秀…奧少年…！」

而警方表示，近年來通霄、苑裡發生多起類似案件，店家大都選擇息事寧人，都並未向警方報案，所以都沒有偵破過此案件，導致假鈔在坊間四處流竄；苑裡分駐所也隨即上臉書留言加強宣導，呼籲商家如遇類似情事，儘速通知警方到場處理，以避免遭受詐騙。

▲▼男子專在晚間店家打烊之際，拿著幾可亂真的假鈔，欺騙臨睡前身心疲憊的老人家。（圖／記者黃孟珍翻攝）