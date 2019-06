英高官當眾推抗議者撞柱「狠掐後頸押出場」　施暴影片曝光被罵翻

▲ 菲爾德一隻手狠狠掐住女子後頸,另一隻手將她推出會場。(圖/翻攝自推特/PaulBrandITV)

國際中心/綜合報導

英國外交部亞太事務國務大臣菲爾德(Mark Field)日前在一場活動中狠狠掐住一名手無寸鐵的抗議者的脖子,行徑相當粗暴,影片曝光後掀起軒然大波,目前正接受調查。他已經為此道歉並供稱,活動現場客人感覺受到女子威脅,因此「本能的做出反應」,但當時該名女子非常冷靜,沒有攜帶武器,也沒有過激的行為。

《獨立電視台》(ITV)政治評論家布蘭德(Paul Brand)首先上傳一段事發當時的短影片並寫下,「保守黨議員菲爾德將一名抗議者推到柱子上,然後抓住她的脖子,將這名打斷晚宴的氣候變遷抗議者趕出官邸」、「我想,菲爾德即將為他處理這件事的方式面臨一些嚴肅的問題」。

菲爾德向英國《獨立電視台》發出聲明宣稱,「現場沒有保安人員,我當時真的很擔心她可能攜帶了武器,因此緊緊抓住那名闖入者,以便盡快將她趕出房間。我為這起事件深感後悔,也為抓住這名女士的行為向她毫無保留的道歉。但當時我認為有必要果斷採取行動,以消除對在場人員安全的威脅。」

近來英國環保活動日益活躍,人們普遍認為保守黨政府在因應緊急氣候狀況上表現不佳。這名綠色和平組織成員為對此表達抗議,20日闖入財政大臣韓蒙德(Philip Hammond)在倫敦市長官邸舉行的正式晚宴,且當時韓蒙德正在台上發表談話。

In this longer version of the video, you can see the woman apparently posing no immediate threat as she passes behind Mark Field. He marches her out of the room by her neck. I wasn’t there, so I can’t say she didn’t pose a risk, but it looks heavy handed. pic.twitter.com/zX2BtcPW4t