他癌逝7年後卻當爸　陌生女老師「簽借精合約」生下他的女兒

莉亞特很清楚,孩子的爸爸不在身邊,但她也能給予小孩滿滿的愛。(圖/翻攝自臉書/Liat Malka)



國際中心/綜合報導

以色列女子莉亞特(Liat Malka)多年來一直想要有個家庭並養育孩子,只是遲遲沒有遇上對的人,為了讓自己早日懷孕,她便透過網路資源找尋任何可能性,最後成功使用一名癌逝男子生前留下的精子,在他過世後的7年生下現年3歲的女童希拉(Shira)。

BBC報導,身為幼稚園老師的莉亞特非常喜歡小孩,也渴望生下自己的孩子,不過在2013年時她已35歲。由於擔心會永久錯過成為母親的機會,她便接受生育能力的相關檢測,被醫師告知她的卵子數量剩餘不多,決定立刻尋求可以懷孕的機會。

雖然想要孩子,莉亞特依舊希望小孩能知道自己的生父是誰,但如果使用了精子庫,可能就無法得知生父身分。巧合的是,隨後她在YouTube看到2009年的一則新聞,竟然發現一對夫妻試圖尋求法律上的許可,想使用已逝兒子留下的精子,藉此實現兒子想有小孩的遺願。

莉亞特接著聯繫這對夫妻的律師,她才得知弗拉德(Vlad)與朱麗亞(Julia Pozniansky)當時並沒有完成願望,原本有意合作的一名女子最後退出計畫。她與這對夫妻會面,翻閱著癌逝男子巴魯克(Baruch)的相片。

