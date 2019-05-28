他癌逝7年後卻當爸　陌生女老師「簽借精合約」生下他的女兒

▲莉亞特很清楚，孩子的爸爸不在身邊，但她也能給予小孩滿滿的愛。（圖／翻攝自臉書／Liat Malka）



國際中心／綜合報導

以色列女子莉亞特（Liat Malka）多年來一直想要有個家庭並養育孩子，只是遲遲沒有遇上對的人，為了讓自己早日懷孕，她便透過網路資源找尋任何可能性，最後成功使用一名癌逝男子生前留下的精子，在他過世後的7年生下現年3歲的女童希拉（Shira）。

BBC報導，身為幼稚園老師的莉亞特非常喜歡小孩，也渴望生下自己的孩子，不過在2013年時她已35歲。由於擔心會永久錯過成為母親的機會，她便接受生育能力的相關檢測，被醫師告知她的卵子數量剩餘不多，決定立刻尋求可以懷孕的機會。

雖然想要孩子，莉亞特依舊希望小孩能知道自己的生父是誰，但如果使用了精子庫，可能就無法得知生父身分。巧合的是，隨後她在YouTube看到2009年的一則新聞，竟然發現一對夫妻試圖尋求法律上的許可，想使用已逝兒子留下的精子，藉此實現兒子想有小孩的遺願。

莉亞特接著聯繫這對夫妻的律師，她才得知弗拉德（Vlad）與朱麗亞（Julia Pozniansky）當時並沒有完成願望，原本有意合作的一名女子最後退出計畫。她與這對夫妻會面，翻閱著癌逝男子巴魯克（Baruch）的相片。

I never met my daughter's dad - she was his dying wish https://t.co/ftdF3JGjNB — BBC News (UK) (@BBCNews) 2019年5月22日

巴魯克23歲時還在讀書，有一天他注意到自己嘴內持續流血，他被確診為癌症。接受化療前，他先把冷凍後的精子放在精子庫，直到2008年11月7日去世，他的遺願是能透過精子生下與他有著血緣關係的孩子。

事實上，巴魯克尋求的「死後生育遺囑」在國際間並沒有先例，所幸這份遺囑是合法的。弗拉德與朱麗亞則努力實踐兒子的遺願，沒想到過程十分曲折，原本找到一名有著俄羅斯血統的以色列女子，最後她卻退出計畫；另一名女子則經歷7次人工授精都未能懷孕，此時巴魯克剩下的精子也不多了。

朱麗亞感到挫折，她一直希望在有生之年見到兒子的小孩。所幸，事情終於出現轉機，她2013年與莉亞特首次會面，印象中對方有著漂亮的五官，她很快就喜歡上對方的氣質。

莉亞特看到了巴魯克的相片，儘管男子在當時的5年前已經過世，她卻覺得彼此有種奇妙的緣分，「他的眼神友善，笑容很活潑，身邊有好友們包圍，而且他很俊俏。」三人最後簽署一份合約，限定只有莉亞特可以使用巴魯克的精子，而且爺爺、奶奶可以定期探望未來的孩子。

▲莉亞特懷孕時情緒激動。（示意圖／取自Pixabay）



這份合約沒有牽涉任何金錢上的交易，夫妻倆不希望有人是出於錢，而決定使用兩人兒子的精子。文件都處理好後，莉亞特開始接受體外授精的程序，雖然第一次沒有成功，不過第二次就傳來好消息，她終於懷孕了。

得知自己即將孕育新生命，莉亞特情緒非常激動，開心的同時，她卻也有些擔心與弗拉德、朱麗亞能不能和睦相處。此外，她先前一直沒有告訴母親這件事，沒想到對方得知她懷孕後竟然很高興，「至少我就要生下自己的小孩。」

巴魯克過世後的7年，女童最後在2015年12月1日平安誕生。莉亞特看著自己生下的孩子，女童有著非常漂亮臉龐，接著她通知弗拉德、朱麗亞這個好消息；他們兩人的孫女出生了。

▲希拉與家人過著快樂的生活。（圖／翻攝自臉書／Liat Malka）



朱麗亞回憶，自從她的兒子離開後，那時她得知孫女來到世上，又再次感受到心臟的悸動。女童至今已經3歲，她看過生父的照片，也會問爸爸會不會來看她；莉亞特則坦白告訴她，爸爸不會前來的。

莉亞特當然想過女童沒有父親這件事，但她知道，女童的生活充滿著大家對她的關愛，家庭並不是只能限定在一種形式。朱麗亞則欣慰認為，在另一個國度的兒子，一定也會十分喜歡這位聰明又漂亮的女童。