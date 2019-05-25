力挺同婚跑票立委　國民黨台北市黨部遭砲轟又刪文

圖文/鏡週刊



立法院日前通過同婚專法，國民黨有7名立委倒戈投下贊成票，其中，有3名為台北市立委參選人，分別為蔣萬安、李彥秀及林奕華。國民黨台北市黨部昨（23日）在臉書上聲援這3名立委，並稱「社會日趨開放，倫理價值愈趨多元」，應給予黨員同志鼓勵及支持，但未料事隔一日，該貼文卻無預警消失。

投下支持《司法院釋字第784號解釋施行法》的國民黨7名立委，有蔣萬安、許毓仁、陳宜民、林奕華、李彥秀、柯志恩及許淑華。而此次要代表國民黨參選台北市區域立委的有蔣萬安、李彥秀和林奕華。

國民黨台北市黨部昨在臉書上發文表示，本黨李彥秀、蔣萬安、林奕華等三位同志支持同婚專法，本會意見如下：

1.本黨立院黨團對此法案並未設定一致主張，也認為不宜以此做為政黨對決之依據，因此李彥秀等三位同志並無違紀情事，更無所謂撤銷提名之議。

2.同婚專法係依據去年全民公投結果，對於同志婚姻應另立專法處理，且大法官也以司法院釋字第748號做出解釋，若立院不在5月24日前通過專法，同婚者就準用民法，這也非反同者所樂見。所以李彥秀等三位同志均依照公投及釋憲結果行為，並未違背選民所託。

3.現今社會日趨開放，倫理價值愈趨多元，本黨民代同志在第一線最能體察社會百態與民瘼需求，請黨員同志多給予他們鼓勵與支持。

不過，該貼文一出，立即湧入不少網友洗版大罵「風向變真快」「尚書大人真機靈」「現在過了又變開放多元唷，厲害了我的黨」等，目前國民黨台北市黨部專頁上已找不到此篇貼文。



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